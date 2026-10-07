UPS réduit ses recrutements saisonniers pour la deuxième année consécutive

UPS prévoit d'embaucher 100 000 travailleurs saisonniers aux Etats-Unis pour les fêtes de fin d'année, soit environ 9% de moins qu'en 2025. Il s'agit de la deuxième baisse consécutive des recrutements temporaires du groupe, qui avait déjà réduit ses embauches de 15 000 personnes en 2025 par rapport aux 125 000 travailleurs saisonniers recrutés en 2024.

Ces renforts seront chargés du tri, de la manutention et de la livraison des colis entre la fin novembre et le début janvier. Cette période représente traditionnellement le pic annuel d'activité pour les transporteurs, avec des volumes quotidiens pouvant doubler. La baisse des recrutements intervient toutefois dans un contexte de pressions inflationnistes sur les dépenses des consommateurs et de réduction des effectifs permanents chez UPS.

Le groupe avait annoncé en janvier son intention de supprimer jusqu'à 30 000 postes opérationnels et de fermer 24 sites en 2026. UPS cherche notamment à réduire progressivement les volumes traités pour Amazon, son principal client, afin de privilégier des expéditions offrant de meilleures marges. Cette stratégie conduit le premier groupe mondial de livraison de colis à ajuster à la fois ses capacités et ses besoins en main-d'oeuvre.