Sanofi et GSK annoncent des données préliminaires positives sur leur candidat-vaccin de rappel contre la COVID-19
information fournie par Reuters15/12/2021 à 07:41
15 décembre (Reuters) - SANOFI SA SASY.PA :
* SANOFI ET GSK ANNONCENT DES DONNÉES PRÉLIMINAIRES POSITIVES SUR LEUR CANDIDAT-VACCIN DE RAPPEL CONTRE LA COVID-19 ET LA POURSUITE DE LEUR ESSAI DE PHASE III, SUR LES RECOMMANDATIONS D’UN COMITÉ DE SUIVI INDÉPENDANT
* LES DONNÉES POSITIVES DU VACCIN DE RAPPEL MONTRENT UNE AUGMENTATION DES ANTICORPS NEUTRALISANTS, POUR TOUS LES VACCINS ADMINISTRÉS EN PRIMOVACCINATION (ARNM OU ADÉNOVIRUS), DE L'ORDRE DE 9 À 43 FOIS, DANS TOUTES LES TRANCHES D'ÂGE ET AVEC UN BON PROFIL DE SÉCURITÉ ET DE TOLÉRANCE.
* L'ESSAI DE PHASE III SE POURSUIT POUR AUGMENTER LE NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS NÉCESSAIRES À L'ANALYSE DES DONNÉES, ALORS QUE LE NOMBRE DE PERSONNES EXPOSÉES AU VIRUS DE LA COVID-19 DANS LE MONDE AUGMENTE SIGNIFICATIVEMENT. LES RÉSULTATS SONT ATTENDUS AU 1ER TRIMESTRE 2022.
* LES ENTREPRISES ENTENDENT SOUMETTRE LES DONNÉES DE LEUR VACCIN DE RAPPEL AUX AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES DÈS L'OBTENTION DES RÉSULTATS DE PHASE III.
* LES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L'ESSAI CLINIQUE VAT0002 MONTRENT UNE MULTIPLICATION DE L'ORDRE DE 9 À 43 DES ANTICORPS NEUTRALISANTS, QUEL QUE SOIT LE VACCIN REÇU EN PRIMOVACCINATION DANS TOUTES LES TRANCHES D'ÂGE ÉTUDIÉES
* LE VACCIN DE RAPPEL A ÉTÉ BIEN TOLÉRÉ, AVEC UN PROFIL DE SÉCURITÉ SIMILAIRE À CELUI DES VACCINS COVID-19 ACTUELLEMENT APPROUVÉS
* PARALLÈLEMENT, SANOFI POURSUIT SA CONTRIBUTION POUR RÉPONDRE AUX BESOINS MONDIAUX DE SANTÉ PUBLIQUE, EN PRODUISANT JUSQU'À UN DEMI-MILLIARD DE DOSES DE VACCINS POUR LE COMPTE DE BIONTECH/PFIZER, MODERNA ET JOHNSON & JOHNSON
* À PROPOS DE L’ÉTUDE SUR LE VACCIN EN DOSE DE RAPPEL (VAT0002): DE PLUS AMPLES DONNÉES DE CET ESSAI SONT ATTENDUES DANS LE COURANT DU PREMIER SEMESTRE DE 2022
* À PROPOS DE L’ÉTUDE SUR LE VACCIN EN DOSE DE RAPPEL (VAT0002): DES ESSAIS ANALYSANT LES SÉRUMS DES PARTICIPANTS À L’ÉTUDE SONT EN COURS POUR ÉVALUER LA CAPACITÉ DU CANDIDAT-VACCIN RECOMBINANT ADJUVANTÉ À NEUTRALISER OMICRON
Texte original sur Eikon nGNE4dwBVn Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA ; GSK.L
(Gdansk Newsroom)
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