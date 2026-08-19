Berenberg reste à l'achat de Scor

(Zonebourse.com) - Dans une note, la banque allemande estime que le spécialiste de la réassurance devrait relever ses objectifs financiers après la publication de résultats solides au premier semestre.
Les nouvelles prévisions devraient inclure une hausse des bénéfices en réassurance vie, un ratio de solvabilité durablement supérieur à 230%, le maintien d'un objectif de ratio combiné inférieur à 87%, une croissance plus soutenue du dividende par action et une rentabilité des capitaux propres légèrement supérieure.
Pour les analystes, le seul point générant de l'incertitude concerne les perspectives de rachats d'actions. La société pourrait préférer dans un premier temps faire progresser son ratio de solvabilité vers la moyenne de ses pairs, avant d'envisager des rachats d'actions.
Les objectifs pourraient être relevés lors de la présentation du prochain plan triennal de la période 2027-2029 le 3 décembre prochain.
En attendant, Berenberg a confirmé son avis à l'achat, avec une cible de cours de 44 euros.
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