Geberit reste prudent pour le secteur du bâtiment en 2026

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le fabricant suisse d'équipements sanitaires Geberit, dont le chiffre d'affaires a progressé au premier semestre, s'attend à une légère croissance du bâtiment en Europe en 2026, sans pour autant parler de véritable reprise dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques.

"Après les fortes baisses enregistrées depuis la mi-2022, la demande dans le secteur de la construction de bâtiments s'est globalement stabilisée en 2025, avec des évolutions contrastées entre la construction neuve et la rénovation selon les pays ou les marchés", constate le groupe dans un communiqué publié mercredi.

Toutefois, "les risques géopolitiques et les incertitudes macroéconomiques qui en découlent demeurent élevés en raison du conflit qui se poursuit au Moyen-Orient, ce qui rend difficile l'établissement de perspectives pour l'environnement macroéconomique et le secteur de la construction de bâtiments", poursuit Geberit.

"En Europe, une légère croissance globale du marché est attendue pour 2026, sans pour autant marquer une reprise généralisée", ajoute-t-il.

Hors Europe, les perspectives pour le secteur de la construction de bâtiments sont "contrastées", avance le groupe. "Une forte demande est prévue sur plusieurs marchés, comme l'Inde. Toutefois, un recul continu de la demande est attendu en Chine en raison de l'effondrement des activités de construction neuve".

Le groupe fabrique des toilettes, vasques de salle de bain et canalisations. Il équipe aussi bien des résidences individuelles que des bâtiments publics comme des stades, écoles, hôpitaux ou musées et réalise près de 89% de son chiffre d'affaires en Europe. Ses résultats sont donc très suivis par les analystes financiers pour prendre le pouls du bâtiment.

Pour le premier semestre 2026, le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de près de 1,71 milliard de francs suisses, en hausse de 5,9% hors effets de change et de 2,8% une fois convertis en francs.

Des résultats "excellents" dus, selon Geberit, à "une croissance significative des volumes" dans un contexte de "forte hausse du coût des matières premières, d'augmentations des prix de vente et de pertes de change importantes, ainsi que par des marges opérationnelles stables par rapport à l'année précédente".

Pour l'ensemble de l'année 2026, la direction prévoit une croissance du chiffre d'affaires net de 5 à 6 % en monnaies locales.

Lors de la publication de ses résultats annuels mi-mars, le groupe avait indiqué que le Moyen-Orient ne représente que 3% de son chiffre et ses effectifs y sont limités puisque le groupe y emploie seulement 70 personnes, principalement à Dubaï. Il réalise environ 60% de son chiffre d'affaires dans la rénovation, ce qui contribue à stabiliser ses revenus quand les mises en chantiers déclinent.