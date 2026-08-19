Volley: L'équipe de France féminine veut confirmer à l'Euro après un Mondial historique

Amélie Rotar et Amandine Giardino de l'équipe de France féminine de volley-ball

par Vincent Daheron

L'équipe de France féminine lance son championnat d'Europe vendredi face ‌à la Slovaquie avec l'objectif de confirmer sa progression récente entrevue lors du Mondial de l'an passé, où elle avait atteint un quart de finale inédit.

Présentes ​à leur premier Mondial depuis 1974, les Bleues avaient réalisé un parcours inespéré, ralliant les quarts de finale pour la première fois de leur histoire grâce à une victoire surprise contre la Chine, triple championne olympique (1984, 2004 et 2016) et double championne du monde (1982 et 1986).

"L'été dernier, on a fait un été vraiment ​exceptionnel. Mais dans le volley, c'est un nouveau départ chaque été", reconnaît auprès de Reuters la réceptionneuse-attaquante Amélie Rotar. "On voyait dans le regard des adversaires qu'elles avaient plus de respect envers nous."

La 15e nation mondiale, et ​huitième européenne parmi les équipes engagées à l'Euro, est désormais une équipe que ⁠l'on ne sous-estime plus.

"Tout le monde commence à faire davantage attention à nous, car on sent qu'on monte en puissance", assure le sélectionneur espagnol ‌des Bleues, César Hernandez, à Reuters. "On est plus forts et on parle davantage de nous. C'est une bonne chose parce qu'on veut progresser, on veut faire des quarts de finale, des finales, jouer pour des médailles."

César Hernandez accueille avec plaisir la pression ​qui accompagne désormais son équipe après un bon Mondial ‌2025.

"Plus on est capables de progresser, plus on sera capables d'obtenir de bons résultats et plus les attentes seront ⁠élevées, mais ça ne doit pas changer notre manière de travailler", estime-t-il. "On veut des attentes plus élevées, parce que ça veut dire qu'on réalise quelque chose de bien."

L'objectif des Tricolores sera donc de confirmer leur progression à l'échelle européenne, où la densité est parfois plus importante que sur un Championnat du monde.

L'équipe de ⁠France devra déjà terminer aux quatre ‌premières places du groupe D, disputé à Göteborg (Suède) et composé de la Suède, du Monténégro, de la Slovaquie, de la ⁠Croatie et de l'Italie, championne olympique et du monde en titre. Si elle gagne en huitièmes de finale, elle pourrait éventuellement croiser en quarts de finale ‌la Serbie, finaliste des deux dernières éditions.

"L'objectif est clairement de sortir de la poule et d'aller en quarts", prévient Amélie Rotar.

Le début de ⁠la campagne estivale n'a cependant pas été de toute repos pour les Françaises, qui ont bataillé jusqu'au bout ⁠pour conserver leur place en Ligue des ‌nations (VNL).

"Un été assez mouvementé, surtout au début, avec un peu de questionnements, beaucoup de doutes à la VNL", admet Amélie Rotar. "Ça n'a pas été un été ​facile, donc on va tout faire pour essayer de le finir de la meilleure ‌des manières."

Lauréates de trois matches sur 12, elles ont terminé 17e sur 18, sauvant leur place grâce à deux succès sur les trois dernières rencontres.

"Je suis content que dans un moment ​vraiment difficile, les joueuses ont réussi à bien jouer sur la dernière semaine, malgré la pression", positive César Hernandez. "On a aussi besoin de vivre des moments difficiles pour comprendre comment les affronter."

L'équipe de France a conclu sa préparation la semaine dernière par un succès contre l'Ukraine après plusieurs défaites.

"Ça soulage et ⁠ça rassure de finir par une victoire. Il faut qu'on arrive à trouver de la constance dans notre jeu", ne cache pas Amélie Rotar, dont l'expérience à seulement 25 ans sera essentielle en l'absence d'Héléna Cazaute, qui a dû renoncer à l'Euro en raison d'une blessure au dos.

"C'est un élément très important de l'équipe, avec énormément d'expérience, les mots et le volley justes mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là que l'équipe meurt, on doit compenser son absence", ajoute la réceptionneuse-attaquante.

L'Euro est prévu du 21 août au 6 septembre en Suède, en Azerbaïdjan, en République tchèque et en Turquie, où se déroulera le dernier carré.

(Rédigé ​par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)