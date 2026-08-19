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Football: La Ligue 1 reprend ses droits après une valse des entraîneurs inédite
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 08:12
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Ligue 1

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L'Olympique de Marseille reçoit le RC Strasbourg vendredi en ouverture de la ‌saison 2026-2027 de Ligue 1, deux équipes qui ont changé d'entraîneur, comme un symbole de la valse des coachs qui a eu lieu cet été, tandis que ​le Paris Saint-Germain, toujours sous la houlette de Luis Enrique, visera un sixième titre consécutif.

Jamais au XXIe siècle l'été n'avait été aussi animé sur les bancs de touche du championnat de France de Ligue 1, puisque pas moins de 12 des 18 clubs engagés ont changé d'entraîneur.

Seuls Luis Enrique au PSG, Didier Digard ​au Havre, Franck Haise au Stade rennais et Paulo Fonseca à l'Olympique lyonnais ont conservé leur poste, ainsi que Stéphane Dumont et Patrick Videira, à la tête des deux promus que sont Troyes et Le ​Mans.

Le précédent record de ce siècle était de neuf changements lors des saisons 2002-2003, ⁠2009-2010 et 2021-2022, dans un championnat qui se disputait alors à 20 clubs.

Parmi ces 12 changements, certains ont rallié un autre banc dans ‌le pays : Bruno Genesio passant de Lille à l'OM, Olivier Pantaloni de Lorient à l'OGC Nice ou Alexandre Dujeux, arrivé à Lorient en provenance d'Angers, où Stéphane Gili l'a remplacé, quelques mois après son éviction du Paris FC.

Huit techniciens vont par ailleurs découvrir ​la Ligue 1, ce qui est aussi un record sur ‌les dix dernières années. Parmi ceux-ci, quelques curiosités comme Davide Ancelotti, le fils de Carlo, sur le banc ⁠du Losc, le prometteur brésilien Filipe Luis à l'AS Monaco ou encore Julien Lachuer à Brest, qui aura la lourde tâche de succéder à Eric Roy, décédé en juin, à 58 ans, d'un cancer du pancréas.

La mission ne sera pas simple non plus pour l'Allemand Dino Toppmöller, choisi par la direction lensoise pour remplacer ⁠Pierre Sage après une saison ‌historique au cours de laquelle les Sang et Or ont remporté leur première Coupe de France et bousculé le PSG jusqu'au ⁠bout en Ligue 1, échouant à la deuxième place, six points derrière les coéquipiers d'Ousmane Dembélé.

Ces derniers, déjà vainqueur de la Supercoupe d'Europe - mais ils n'ont pas ‌réussi à décrocher Trophée des champions, remporté par Lens la semaine dernière - auront à cœur de poursuivre leur domination sur le football hexagonal.

Avec un ⁠cinquième sacre consécutif acquis en mai dernier, ce qu'ils n'avaient jamais réussi dans l'histoire du club, les Parisiens ⁠se rapprochent du record de l'Olympique ‌lyonnais, sept titres entre 2002 et 2008.

Les doubles champions d'Europe en titre lanceront leur saison dimanche avec la réception du Stade rennais. Ils possèdent une certaine marge ​qui leur permet de faire reposer leurs forces vives certains week-ends pour se concentrer ‌sur la quête d'une troisième Ligue des champions consécutive.

Ils ont, de plus, enregistré les renforts des internationaux français Lucas Digne et Maghnes Akliouche, respectivement latéral gauche et ailier.

Le recrutement parisien comprend ​également l'international espagnol Ferran Torres - l'attaquant qui a marqué le but de la victoire contre l'Argentine en finale de la Coupe de monde - l'ailier belge Mika Godts ainsi qu'un jeune gardien italien Alessandro Longoni.

Dans le sens inverse, l'attaquant Gonçalo Ramos a pris la direction de l'AC Milan tandis que Lee Kang-in est ⁠parti à l'Atlético de Madrid.

D'autres mouvements pourraient suivre, à l'image de Bradley Barcola, courtisé par Liverpool selon la presse française et britannique.

Derrière le Paris Saint-Germain, l'OM, cinquième et privé de Ligue des champions après une deuxième partie de saison ratée, tentera de retrouver le podium.

Parmi les promus, Troyes retrouve l'élite après trois saisons dans l'antichambre tandis que Le Mans a réussi l'exploit d'enchaîner deux promotions consécutives pour s'installer à nouveau en Ligue 1, 16 ans après sa dernière apparition. Le club sarthois était même retombé en division régionale au début de la décennie précédente.

La 34e et dernière journée du championnat est programmée le week-end du 29-30 mai.

(Rédigé ​par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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