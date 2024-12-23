Sanofi élargit sa collaboration Avec SK Bioscience

Sanofi SA SASY.PA :
* LANCE UN PROGRAMME DE PHASE III POUR SON VACCIN VPC21 ET ÉLARGIT SA COLLABORATION AVEC SK BIOSCIENCE
* CE VACCIN PNEUMOCOCCIQUE CONJUGUÉ 21-VALENT (VPC21) EST LE PREMIER CANDIDAT-VACCIN CONJUGUÉ DIRIGÉ CONTRE PLUS DE 20 SÉROTYPES PNEUMOCOCCIQUES AUQUEL EST CONSACRÉ UN PROGRAMME DE PHASE III CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT
* AUX TERMES DE CET ACCORD ÉLARGI, LES DEUX ENTREPRISES COFINANCERONT LES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
* SANOFI VERSERA UN PREMIER PAIEMENT DE 50 MILLIONS D'EUROS À SK BIOSCIENCE, SUIVI DE PAIEMENTS D'ÉTAPE EN FONCTION DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT ET DE COMMERCIALISATION
* UNE FOIS LE VACCIN HOMOLOGUÉ, PRENDRA EN CHARGE SA COMMERCIALISATION PARTOUT DANS LE MONDE, À L'EXCEPTION DE LA CORÉE DU SUD OÙ SK BIOSCIENCE DÉTIENDRA L'EXCLUSIVITÉ
* SK BIOSCIENCE RECEVRA PAR AILLEURS DES REDEVANCES SUR LES VENTES DU PRODUIT RÉALISÉES HORS DE CORÉE DU SUD
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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