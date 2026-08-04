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Sanofi élargit le marché de son vaccin MenQuadfi
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 07:38
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Le géant pharmaceutique français a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour administrer son vaccin antiméningococcique aux nourrissons dès six semaines, renforçant ainsi son pôle Vaccins.

Sanofi a franchi une étape stratégique sur le marché européen de la santé pédiatrique. Le groupe a annoncé l'obtention d'une extension d'indication par la Commission européenne pour son vaccin MenQuadfi, permettant son administration aux nourrissons dès l'âge de six semaines. Jusqu'à présent, ce traitement immunisant contre les infections invasives à méningocoques (groupes A, C, W et Y) n'était autorisé dans l'Union européenne qu'à partir de l'âge de 12 mois.

Cette décision fait suite à l'avis favorable rendu en juin par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments.

Pour le groupe pharmaceutique français, cette décision réglementaire consolide la position de MenQuadfi face à la concurrence sur le segment dynamique des vaccins méningococciques tétravalents. En s'adressant désormais à la tranche d'âge des 6 semaines à 12 mois, Sanofi maximise le potentiel commercial de sa franchise Vaccins, tout en répondant aux recommandations de santé publique visant à accroître la couverture vaccinale précoce face aux sérogroupes C, W et Y très présents en Europe.

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