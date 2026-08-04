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BP engrange un bénéfice trimestriel plus que doublé à 3,9 milliards de dollars
information fournie par Boursorama avec AFP 04/08/2026 à 09:53
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( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

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Le géant pétro-gazier britannique BP a publié mardi un bénéfice plus que doublé au deuxième trimestre, à 3,9 milliards de dollars, profitant comme les autres majors pétrolières des prix élevés et de la volatilité des cours avec la guerre au Moyen-Orient.

Les résultats traduisent des prix de vente "plus élevés" pour le pétrole et le gaz, mais aussi "l'amélioration des marges de raffinage et de la performance des activités commerciales auprès des clients", a indiqué BP dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 47% sur un an au deuxième trimestre, à 70,1 milliards de dollars, et son bénéfice sous-jacent (hors éléments exceptionnels), très scruté par les marchés, a lui aussi plus que doublé, à 5,7 milliards de dollars - mieux qu'attendu.

"C'est mon premier trimestre complet chez BP, et il a été marqué par l'une des périodes les plus perturbées qu'ait connues le marché mondial de l'énergie", a commenté la directrice générale Meg O'Neill, qui a pris ses fonctions début avril, saluant "un solide trimestre" sur le plan financier.

"Mais il y a des domaines où notre performance n’a pas été à la hauteur", a-t-elle regretté. "Sur le plan opérationnel, nos installations n’ont pas aussi bien fonctionné que le trimestre précédent (...), la production a diminué et nos raffineries ont traité moins de brut", a-t-elle expliqué.

BP avait déjà prévenu mi-juillet que ses résultats du deuxième trimestre continueraient de bénéficier de la volatilité des prix, mais en soulignant que le conflit au Moyen-Orient pèse sur sa production de même que des opérations de maintenance saisonnières.

Le groupe, aux performances à la traîne des autres majors ces dernières années, après un virage vert qui n'a pas produit les résultats escomptés, a connu ces derniers mois de fortes turbulences au sein de son équipe de direction.

L'Américaine Meg O'Neill, sa nouvelle patronne, a pour mission de mettre en œuvre un recentrage radical sur les hydrocarbures, ainsi qu'un plan de réduction des coûts.

Dans ce cadre, BP avait annoncé vendredi qu'il envisageait de vendre ses activités en mer du Nord, se détournant d'un bassin vieillissant jugé plus assez rentable - un choc au Royaume-Uni alors que le gouvernement britannique est sous pression pour autoriser davantage de forages.

BP a assuré que son siège restera au Royaume-Uni.

Le groupe a aussi annoncé mardi un dividende en hausse de 4%, au titre du deuxième trimestre, et la vente d'Archaea, son activité de biogaz aux Etats-Unis.

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