Sanofi arrête l'amlitélimab dans la DA modérée à sévère

Sanofi annonce l'arrêt du développement clinique de l'amlitélimab, un anticorps monoclonal anti-ligand OX40L, dans la dermatite atopique (DA) modérée à sévère, après avoir déterminé que l'ensemble des données d'efficacité et de sécurité générées à ce jour n'était pas favorable à sa poursuite dans cette indication. Le groupe ne change toutefois pas ses prévisions pour 2026 suite à cette annonce.

Si l'étude d'extension à long terme de phase III ESTUARY a montré un maintien à long terme de la réponse clinique sans rechute chez les patients âgés de 12 ans et plus atteints de DA modérée à sévère, ainsi qu'un profil de sécurité émergent s'appuyant sur des données antérieures, l'amlitélimab ne représenterait pas une amélioration significative par rapport au traitement standard pour les patients atteints de DA.

Le géant français de la santé a donc décidé de ne pas soumettre le médicament aux autorités réglementaires mondiales, une décision qui intervient dans le cadre d'une évaluation stratégique en cours de son portefeuille de développement.

D'autres résultats du programme de développement de l'amlitélimab dans la DA, notamment ceux de l'étude ESTUARY, seront présentés lors d'un prochain congrès médical. Sanofi reste déterminé à poursuivre les progrès dans le traitement des affections cutanées inflammatoires.

Le groupe travaillera en étroite collaboration avec les investigateurs, les équipes des centres et les autorités réglementaires afin d'assurer la clôture progressive des études en cours sur l'amlitélimab dans la DA, tout en garantissant une transition appropriée des soins pour tous les patients inclus.