L'Europe ouvre en hausse prudente, entre résultats et géopolitique

Graphique de l'indice boursier allemand DAX (Deutscher Aktienindex) à la Bourse de Francfort
Les principales Bourses européennes ouvrent sur une hausse prudente en début de séance vendredi, face à une nouvelle série de résultats financiers et tandis que les tensions se maintiennent au Moyen-Orient.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,06% à 8.304,20 points vers 07h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,44% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,02%.
L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,34%, le FTSEurofirst 300 de 0,17% et le Stoxx 600 de 0,14%.
Face à une treizième nuit de frappes américaines en Iran, les investisseurs analysent également une nouvelle salve de résultats, en amont des PMI européens.
Comme prévu, la Banque centrale européenne a maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé jeudi, à 2,25%, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement en septembre, tandis que la récente flambée des prix du pétrole vient assombrir les espoirs de voir l'inflation s'atténuer.
Alors que le détroit de Bab el-Mandeb reste bloqué, en plus de celui d'Ormuz, le pétrole recule pour repasser sous la barre des 100 dollars le baril.
Les opérateurs doivent également composer avec l'annonce de droits de douane américains de 10% contre une soixantaine de partenaires, dont l'Union européenne, pour "travail forcé" afin de suppléer à une précédente taxe.
Aux valeurs, Argan grimpe de 13% pour s'envoler à la tête du SBF 120, à la suite d'un accord de fusion avec WDP, qui prend près de 2%.
Lanterne rouge du CAC 40, Carrefour chute de 5,7%, le géant de la distribution française ayant fait état la veille d'un résultat opérationnel courant (ROC) inférieur aux estimations.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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