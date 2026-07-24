Graphique de l'indice boursier allemand DAX (Deutscher Aktienindex) à la Bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes ‌ouvrent sur une hausse prudente en début de séance vendredi, face ​à une nouvelle série de résultats financiers et tandis que les tensions se maintiennent au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,06% ​à 8.304,20 points vers 07h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,44% et ​à Londres, le FTSE 100 cède ⁠0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,34%, le FTSEurofirst 300 de ‌0,17% et le Stoxx 600 de 0,14%.

Face à une treizième nuit de frappes américaines en Iran, les investisseurs ​analysent également une ‌nouvelle salve de résultats, en amont des PMI ⁠européens.

Comme prévu, la Banque centrale européenne a maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé jeudi, à 2,25%, tout en laissant la ⁠porte ouverte à ‌un relèvement en septembre, tandis que la récente flambée ⁠des prix du pétrole vient assombrir les espoirs de voir ‌l'inflation s'atténuer.

Alors que le détroit de Bab el-Mandeb reste ⁠bloqué, en plus de celui d'Ormuz, le pétrole recule ⁠pour repasser sous ‌la barre des 100 dollars le baril.

Les opérateurs doivent également composer ​avec l'annonce de droits de ‌douane américains de 10% contre une soixantaine de partenaires, dont l'Union européenne, pour "travail forcé" ​afin de suppléer à une précédente taxe.

Aux valeurs, Argan grimpe de 13% pour s'envoler à la tête du SBF ⁠120, à la suite d'un accord de fusion avec WDP, qui prend près de 2%.

Lanterne rouge du CAC 40, Carrefour chute de 5,7%, le géant de la distribution française ayant fait état la veille d'un résultat opérationnel courant (ROC) inférieur aux estimations.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)