Sanofi, 2CRSi, Innelec... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - 2CRSi

2CRSi a annoncé la signature d'un contrat majeur de 47 millions d'euros pour la fourniture de serveurs haute performance destinés à des applications d'intelligence artificielle de pointe en Malaisie. La société qui conçoit et fabrique des serveurs de haute performance prévoit de livrer cette commande d'ici à la fin de l'année et précise que ce contrat illustre " la confiance renouvelée de partenaires internationaux dans la performance et la fiabilité des solutions technologiques de 2CRSi ".

Carmat

Carmat a annoncé la suspension de la cotation de son titre à partir du jeudi 14 août avant l'ouverture des marchés, en amont de l'audience prévue le 19 août prochain. À l'issue d'un appel d'offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la société a reçu une offre de reprise en plan de cession qui sera examinée le 19 août prochain. Le concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde a précisé de nouveau qu'il n'y aucune assurance que cette offre aboutisse.

Innelec

Au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, Innelec a généré un chiffre d'affaires de 15,9 millions d'euros, en hausse de 2 % par rapport à la même période un an plus tôt. La société dédiée à la distribution dans l'univers du jeu vidéo, à la fabrication d'accessoires et à l'animation et la valorisation de licences a indiqué que le mix produit avait évolué très favorablement. Les ventes de produits dérivés sous licence ont bondi de 47 %, celles de jeux vidéo de 23 % et celles des accessoires de la marque Konix ont connu une croissance de 17 %.

Sanofi

L'Agence européenne des médicaments a accordé la désignation de médicament orphelin au Rilzabrutinib de Sanofi, un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton covalent et réversible, pour la maladie liée aux IgG4. Il s'agit d'un trouble fibro-inflammatoire chronique à médiation immunitaire qui se manifeste souvent par des masses tumorales et/ou une augmentation indolore de plusieurs organes.