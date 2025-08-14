France: L'inflation IPCH confirmée à 0,9% en juillet-Insee

Une femme paie avec un billet de vingt euros à la caisse d'un supermarché à Chanverrie

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) ​​en France a progressé de 0,9% sur un an en juillet, conformément à la première estimation, montrent les données définitives publiées jeudi par l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de l'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, de 0,9% en juillet, comme en juin.

Sur un mois, l'indice IPCH a progressé de 0,3%, conformément aux attentes et après +0,4% en juin.

Selon l'Insee, l'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, augmente de 1% en juillet, comme en juin et conformément aux attentes.

Sur un mois, il avance de 0,2% après +0,4% en juin.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)