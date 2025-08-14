Inflation : les prix à la consommation en hausse de 1% sur un an, portés par les services, l'alimentation reste stable

Les prix de l'alimentation reste stable sur un mois, mais progressent légèrement sur un an.

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,2% sur un mois et de 1,0% sur un an en juillet, portés par les transports et l'énergie, l'alimentation restant stable, selon des chiffres définitifs publiés jeudi 14 août par l'Insee.

Sur le mois, la hausse s'explique par une nouvelle hausse des prix des services (+1,3% après +0,6% en juin), particulièrement des prix des services de transport (+10,2% après +3,7%) et d'hébergement (+11,7% après + 8,4%) . Les prix de l'énergie augmentent de nouveau (+0,9% après +0,6 %), notamment ceux des produits pétroliers (+1,5% après +1,9%). En revanche, les prix des produits manufacturés se replient (-2,4% après +0,1%) en raison des soldes. Les prix de l'alimentation sont stables comme ceux du tabac.

Hausse des prix des services

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation augmentent également de 0,2% après +0,4% en juin.

Sur douze mois, explique l'Institut national des statistiques, la hausse de 1% est due à de légères accélérations des prix des services (+2,5% après +2,4%) et de l'alimentation (+1,6% après +1,4%), compensées par la baisse plus importante de ceux de l'énergie (-7,2% après -6,7%). Les prix des produits manufacturés évoluent comme en juin (-0,2%).

L'inflation sous-jacente (hors prix les plus volatils) est en hausse, à 1,5% sur un an après 1,2% en juin.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays européens, augmente de 0,3% sur un mois, après +0,4% en juin. Sur un an, il augmente de 0,9%, comme en juin.