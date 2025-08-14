La Bourse de Paris en légère hausse avant l'inflation américaine côté producteurs

Photographie prise le 21 avril 2024 de l'ancien siège de la Bourse de Paris, le Palais Brongniart, à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La Bourse de Paris évoluait légèrement dans le vert jeudi, dans l'attente de la publication de l'inflation côté producteurs aux Etats-Unis, scrutée pour anticiper la future politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine.

Vers 9H50 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,35%, à 7.831,93 points, en hausse de 26,53 points. La veille, l'indice vedette parisien avait terminé en hausse de 0,66%.

"Les investisseurs cherchent de nouveaux points d'appui", explique John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

La publication attendue pour 12H30 GMT (14H30 à Paris) des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis en juillet, mesure de l'inflation du côté des producteurs, "pourrait donner l'impulsion, ou pas", ajoute-t-il.

L'indice des prix côté producteur "sera utile pour déterminer dans quelle mesure les entreprises absorbent les coûts liés aux droits de douane ou les répercutent sur les consommateurs", relève Neil Wilson, analyste à Saxo Markets.

Les acteurs du marché tentent depuis plusieurs semaines d'évaluer les effets des droits de douane instaurés par Donald Trump sur l'évolution des prix dans la première économie mondiale. Une inflation trop forte découragerait la Fed de baisser ses taux pour stimuler l'activité économique.

La publication en début de semaine d'un indice des prix côté consommateurs conforme aux attentes pour le mois de juillet les a pour le moment rassurés.

Autre point d'attention des marchés: les discussions diplomatiques en cours avant la rencontre historique vendredi en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump, afin de négocier sur la guerre en Ukraine.

Le dirigeant américain, qui a dit vouloir "tâter le terrain" avec son homologue russe, a estimé mercredi que si l'entretien se passe bien, il débouchera "presque immédiatement" sur une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même. Mais si la réunion tourne mal, Donald Trump a assuré qu'il n'y aurait pas de "seconde rencontre".

"Les marchés européens devraient plutôt rester au point mort dans l'attente de cette rencontre", estime Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Côté obligataire, le rendement à dix ans de l'emprunt français atteignait 3,31%, contre 3,33% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,66%, contre 2,68% la veille.

Chiffre d'affaires en hausse pour Innelec

Innelec (+0,55% à 3,68 euros), grossiste en produits multimédia, a fait état mercredi soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 15,9 millions d'euros au premier trimestre de son exercice décalé 2025/2026, porté par une "reprise progressive de l'activité qui devrait s'amplifier au cours des prochains mois".

