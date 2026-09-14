Sandoz émet pour 500 millions d'euros d'obligations

Le géant suisse des médicaments génériques et biosimilaires a annoncé aujourd'hui l'émission réussie d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros. Assortie d'un coupon annuel de 4,835%, cette obligation arrive à échéance à un horizon de 12 ans (2038).

Les fonds levés sont destinés aux besoins généraux du groupe, notamment au refinancement de sa dette existante. Malgré les récents durcissements des conditions de marché, la stratégie de couverture de la société a permis d'optimiser le coût global de l'opération.

Remco Steenbergen, directeur financier de Sandoz, s'est félicité d'une transaction qui "souligne la solidité de la structure financière" de l'entreprise et permet d'atteindre un profil de maturité diversifié tout en réduisant significativement les coûts de financement.

Sandoz réaffirme son objectif de conserver sa notation en catégorie d'investissement (investment grade). Le groupe bénéficie actuellement d'une note de crédit de Baa2 auprès de Moody's et de BBB auprès de S&P, toutes deux assorties d'une perspective positive.