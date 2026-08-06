SanDisk et Western Digital pèsent sur le secteur des semi-conducteurs, les attentes élevées éclipsant les bons résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de chiffre d'affaires ne répondent pas aux attentes élevées des investisseurs

* Sandisk et Western Digital ont connu une remontée spectaculaire cette année

* Le secteur dans son ensemble recule; Seagate, Micron et SK Hynix sont en baisse

(Mise à jour après l'ouverture des marchés, ajout d'un graphique) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les valeurs du secteur du stockage de données ont chuté jeudi après que les résultats trimestriels de SanDisk et Western Digital n'ont pas réussi à maintenir la dynamique d'un secteur devenu l'un des plus prisés de Wall Street cette année.

L'action Sandisk SNDK.O a perdu 13,3 % pour s'échanger à 1 178 dollars, tandis que celle de Western Digital WDC.O a chuté de 19,1 % et s'échangeait en fin de séance à 420 dollars. Cette dernière était en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis avril 2025, si les pertes se confirmaient.

Après la clôture mercredi, Sandisk et Western Digital ont toutes deux annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations compilées par LSEG, mais inférieur aux attentes du marché.

Cette réaction souligne la barre très haute fixée pour les valeurs phares de l’IA sur le marché après les gains exceptionnels enregistrés cette année, où même des résultats solides et des prévisions optimistes ne parviennent pas à satisfaire les investisseurs.

« La volatilité récente des valeurs du secteur des semi-conducteurs semble sans rapport avec un quelconque changement significatif des fondamentaux à long terme », a déclaré Divya Mathur, gestionnaire de portefeuille chez ClearBridge Investments.

« Alors que les investisseurs réévaluent peut-être leurs attentes et leur appétit pour le risque, les cours des actions réagissent souvent de manière plus brutale que ne le laisseraient supposer les perspectives sous-jacentes à court terme. »

Sandisk a vu son cours multiplié par plus de cinq cette année et Western Digital a plus que triplé, les investisseurs pariant que les fabricants de solutions de stockage de données et de puces mémoire pourraient figurer parmi les principaux bénéficiaires de la frénésie de dépenses des géants de la tech en matière d’IA.

Sandisk et Western Digital ont tous deux largement surpassé la hausse de près de 70 % de l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX et le gain de 12,8 % de l’indice de référence S&P 500 .SPX .

Une pénurie mondiale de puces mémoire haut de gamme a entraîné une forte hausse des prix des puces, remplissant ainsi les caisses des acteurs du secteur.

Mais alors même que la demande en composants pour les centres de données dédiés à l’IA ne montre guère de signes d’essoufflement, les investisseurs sanctionnent les entreprises au moindre signe de normalisation de la croissance.

UNE DEMANDE SOLIDE, MAIS UN SCÉPTICISME QUI POURRAIT PERSISTER

SanDisk prévoit un chiffre d’affaires compris entre 10,3 et 10,8 milliards de dollars pour le premier trimestre, tandis que Western Digital table sur un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions de dollars près, pour le premier trimestre.

Les analystes de Wells Fargo ont indiqué que les investisseurs de SanDisk étaient probablement en train d’assimiler le ralentissement des révisions à la hausse, induit par une croissance des prix en perte de vitesse.

Seagate Technology STX.O a chuté de 6,8 %, tandis que le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O , qui s’est hissé au sommet du secteur après avoir dépassé les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière fin mai, a reculé de 7 %.

Les actions de SK Hynix SKHY.O cotées aux États-Unis ont chuté de 8,5%. Intel INTC.O a reculé de 4,7 %, AMD AMD.O a perdu 1,4 % et Marvell Technology MRVL.O a reculé de 3,6%.

Les analystes estiment toutefois que la demande des centres de données continuera de soutenir ces entreprises. Chez Sandisk, le chiffre d’affaires lié aux centres de données a progressé de plus de 400 % en 2026 par rapport à 2025,doublant au quatrième trimestre par rapport au troisième.