Samsung prévoit que la pénurie de puces se prolongera jusqu'en 2028 et signe des accords d'approvisionnement à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter les commentaires de Samsung sur les ADR, la technologie HBM, les usines de Taylor et l'activité de fonderie)

* La flambée des prix des puces mémoire profite à Samsung, mais pénalise sa division téléphonie

* Bénéfice du secteur des puces: 89 000 milliards de wons, soit plus de 250 fois plus qu’auparavant

* La division mobile enregistre une perte pour la première fois

* L'action Samsung progresse jusqu'à 8 %

par Hyunjoo Jin, Heekyong Yang et Joyce Lee

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré jeudi s'attendre à ce que la pénurie de puces s'aggrave et se prolonge jusqu'en 2028, après avoir enregistré une multiplication par plus de 250 de son bénéfice lié aux puces, dissipant ainsi les craintes des investisseurs selon lesquelles les dépenses effrénées des grandes entreprises technologiques en matière d'IA pourraient ralentir et freiner la croissance.

L'action du premier fabricant mondial de puces mémoire a bondi de 8 % avant de clôturer en baisse de 1,1 % jeudi.

« La pénurie d’approvisionnement en 2027 devrait s’aggraver par rapport à cette année, et elle devrait se poursuivre en 2028 », a déclaré Jaejune Kim, vice-président exécutif de la division mémoire de Samsung, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Il a précisé que Samsung avait signé des accords d’approvisionnement à long terme avec les cinq plus grandes entreprises mondiales de centres de données et était sur le point de conclure des accords avec cinq autres grandes entreprises, sans toutefois révéler leurs noms.

Il a précisé que ces contrats à long terme s’étendraient sur au moins cinq ans et représenteraient entre 60 % et 70 % de sa capacité totale à plus long terme, ajoutant qu’ils comprenaient des paiements initiaux et des prix planchers visant à couvrir les risques liés à ses investissements en capital.

« Les commentaires de la direction lors de la conférence téléphonique ont été meilleurs que prévu, et il s’agissait de l’une des conférences les plus rassurantes que nous ayons entendues depuis un certain temps », a déclaré Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities. L’optimisme de Samsung fait suite à une forte chute des valeurs du secteur des puces électroniques ces derniers mois, due aux inquiétudes des investisseurs concernant le financement du déploiement des infrastructures d’IA et à la concurrence chinoise, qui pourrait peser sur les bénéfices du secteur. .

La division semi-conducteurs de Samsung a enregistré un bénéfice d’exploitation de 89,2 billions de wons (61,7 milliards de dollars) au deuxième trimestre, soit plus de 250 fois plus qu’un an auparavant.

Cependant, cette flambée des prix des puces a nui à la division mobile de l’entreprise, qui a enregistré une perte de 700 milliards de wons, son premier trimestre dans le rouge.

« Les puces qui enrichissent une partie de Samsung nuisent désormais à l’autre, exposant le groupe plus que jamais aux fluctuations des prix de la mémoire et à la pérennité de la demande des hyperscalers », a déclaré Josh Gilbert, analyste chez eToro.

LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA DIVISION HBM S’ACCÉLÈRE

Le bénéfice du deuxième trimestre, qui a dépassé les résultats cumulés de Samsung au cours des trois dernières années, marque un revirement spectaculaire alors que le groupe s’efforce de rattraper son rival coréen SK Hynix 000660.KS dans la fourniture de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisées dans les processeurs d’IA.

Samsung, qui compte Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O parmi ses clients HBM, a déclaré s’attendre à ce que son chiffre d’affaires lié à la technologie HBM4 soit multiplié par plus de trois au troisième trimestre. L’entreprise a ajouté que cela lui permettrait d’aligner sa part de marché HBM sur sa part de marché globale des puces de mémoire vive dynamique (DRAM) au cours du second semestre.

Samsung a indiqué que son activité de fonderie, qui est en concurrence avec TSMC 2330.TW et Intel INTC.O , devrait connaître un redressement « dans un avenir proche », grâce à la hausse des taux d’utilisation des usines et des prix des puces.

Le groupe a précisé qu’il était en bonne voie pour mettre en service cette année son usine de fabrication de Taylor, au Texas, et qu’il comptait lancer la construction d’une deuxième usine, qui pourrait entrer en production de masse en 2030.

Samsung a annoncé un bénéfice d’exploitation de 89 500 milliards de wons (61,98 milliards de dollars) pour la période d’avril à juin, conforme à ses prévisions de 89 400 milliards de wons et en hausse par rapport aux 4 680 milliards de wons enregistrés un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise sud-coréenne a progressé de 130 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 171,5 billions de wons au cours du trimestre. SK Hynix, le rival local de Samsung, a annoncé mercredi des résultats trimestriels exceptionnels , mais ceux-ci n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs. La société a fait part de son intention d’augmenter ses dépenses d’investissement d’environ 50 % cette année afin de répondre à la demande croissante en matière d’intelligence artificielle. Samsung n’envisage pas d’émettre des certificats de dépôt américains (ADR) à la suite de l’entrée en bourse de SK Hynix aux États-Unis au début du mois, a déclaré le directeur financier Park Soon-cheol lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Il a ajouté que Samsung ne voyait guère la nécessité de lever de nouveaux fonds compte tenu de la génération stable de trésorerie issue de son portefeuille d’activités diversifié.

(1 $ = 1.446,2700 wons)