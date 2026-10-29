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Samsung enregistre un bénéfice record au troisième trimestre grâce à l'essor des puces d'IA
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 02:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la période mentionnée au paragraphe 2: juillet-septembre, et non juillet-octobre)

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi que son bénéfice d'exploitation avait été multiplié par près de neuf au troisième trimestre, atteignant un niveau record, grâce à une forte demande de puces d'intelligence artificielle, alors même que les investisseurs restaient prudents quant à la pérennité des dépenses dans ce domaine.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire a annoncé un bénéfice d'exploitation de 107 400 milliards de wons (80,04 milliards de dollars) pour la période de juillet à septembre, conformément à ses prévisions et en hausse par rapport aux 12 200 milliards de wons enregistrés un an plus tôt.

Son rival local, SK Hynix 000660.KS , a annoncé mercredi des résultats solides et des perspectives optimistes, ce qui a contribué à apaiser les craintes du marché quant à un éventuel ralentissement des bénéfices liés aux puces destinées à l’IA, entraînant une hausse des actions de Samsung et de SK Hynix.

(1 $ = 1 341,7500 wons)

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