Samsung enregistre un bénéfice record au T3

(Actualisé avec détails)

Samsung Electronics

005930.KS a annoncé jeudi que son bénéfice d'exploitation avait été multiplié par près de neuf au troisième trimestre, atteignant un niveau record, grâce à la forte demande de puces d'intelligence artificielle (IA).

Le premier fabricant mondial de puces a annoncé un bénéfice d'exploitation de 107.400 milliards de wons (72.15 milliards d'euros) pour la période juillet-septembre, contre 12.200 milliards de wons un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de la division semi-conducteurs a été multiplié par 15 sur un an, atteignant 106.500 milliards de wons.

Le groupe a déclaré qu'il paierait 30.000 milliards de wons en dividendes au titre du troisième trimestre, qui s'est terminé en septembre, en ligne avec les attentes.

(Hyunjoo Jin; version française Camille Raynaud)