 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samsung Electronics et SK Hynix vont investir dans deux nouveaux sites de fabrication en Corée du Sud
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 07:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS prévoient chacun de construire deux nouveaux sites de fabrication de puces à grande échelle dans le sud-ouest de la Corée du Sud, dans le cadre d'un projet national visant à mettre en place un « écosystème » de production de puces d'une valeur de 800 billions de wons (, soit 517,87 milliards de dollars), a annoncé lundi le gouvernement.

Ce plan a été dévoilé lors de l'annonce de trois nouveaux « mégaprojets » menés conjointement par le pays et les géants mondiaux du secteur des puces électroniques afin de stimuler la croissance et de dominer le secteur de l'intelligence artificielle.

(1 dollar = 1.544,8000 wons)

Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
3,28 USD NYMEX -1,91%
Pétrole Brent
72,56 USD Ice Europ -3,05%
Pétrole WTI
70,20 USD Ice Europ -0,45%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Congés de naissance et droits des parents : que font nos voisins européens ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.06.2026 08:43 

    Le congé de naissance que la France instaure le 1er juillet, en plus des congés maternité, paternité et parental, prend place dans un paysage européen déjà bien fourni et encadré. Tour d'horizon européen, non exhaustif, des droits pour les parents à la naissance ... Lire la suite

  • IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    IMERYS : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SOPRA : L'indécision domine
    SOPRA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:42 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • JCDECAUX : La situation technique est plutôt incertaine
    JCDECAUX : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.06.2026 08:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,51 -3,11%
2CRSI
27,52 0,00%
CAC 40
8 384,87 0,00%
Or
4 062,55 -0,65%
HAFFNER ENERGY
0,217 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank