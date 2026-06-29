Samsung Electronics et SK Hynix vont investir dans deux nouveaux sites de fabrication en Corée du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS prévoient chacun de construire deux nouveaux sites de fabrication de puces à grande échelle dans le sud-ouest de la Corée du Sud, dans le cadre d'un projet national visant à mettre en place un « écosystème » de production de puces d'une valeur de 800 billions de wons (, soit 517,87 milliards de dollars), a annoncé lundi le gouvernement.

Ce plan a été dévoilé lors de l'annonce de trois nouveaux « mégaprojets » menés conjointement par le pays et les géants mondiaux du secteur des puces électroniques afin de stimuler la croissance et de dominer le secteur de l'intelligence artificielle.

(1 dollar = 1.544,8000 wons)