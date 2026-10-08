Samsung anticipe un bénéfice du T3 en hausse de 783%

(Actualisé avec détails)

Samsung Electronics

005930.KS a déclaré jeudi que son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre devrait bondir de 783% sur un an, battant les attentes des analystes, en raison d'une forte demande liée à l'intelligence artificielle (IA).

Le premier fabricant mondial de puces a estimé que son bénéfice d'exploitation sur la période juillet-septembre s'est établi à 107.400 milliards de wons (71,56 milliards d'euros).

Le consensus ressortait à 106.100 milliards de wons, selon des données LSEG SmartEstimate.

Le chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre devrait s'établir à 195.000 milliards de wons, en hausse de 127%.

Samsung prévoit d'annoncer ses résultats détaillés plus tard ce mois-ci.

(Joyce Lee et Heekyong Yang; version française Camille Raynaud)