Samsung annonce un bénéfice de 80 milliards de dollars grâce à l'essor de l'IA, un record trimestriel pour une entreprise technologique

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(Mise à jour des cours au paragraphe 5, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 7 à 8, 15 et 18)

* Samsung prévoit un bénéfice de 107.400 milliards de wons au troisième trimestre, dépassant les estimations

* La pénurie de puces devrait persister jusqu'en 2028, selon les fabricants de puces

* La hausse du coût des puces réduit les marges sur les smartphones

par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi que son bénéfice trimestriel dépasserait les 100.000 milliards de wons, une première mondiale pour une entreprise technologique, estimant que ses résultats du troisième trimestre seraient multipliés par près de neuf grâce à la forte demande de puces d’IA qui a stimulé les ventes de mémoires.

Le plus grand fabricant mondial de puces mémoire a estimé son bénéfice d'exploitation à 107.400 milliards de wons (80,17 milliards de dollars) pour la période de juillet à septembre, un chiffre légèrement supérieur à l'estimation LSEG SmartEstimate de 106.100 milliards de wons.

Ces prévisions marquent le quatrième trimestre consécutif de bénéfice d’exploitation record pour Samsung, soulignant l’aggravation de la pénurie mondiale de puces mémoire, les investissements dans les infrastructures d’IA dépassant la croissance de l’offre, ce qui a entraîné une forte hausse des prix des puces.

Samsung et Micron MU.O s’attendent à ce que ce déséquilibre persiste jusqu’en 2028, bien que la concurrence chinoise et un éventuel ralentissement des dépenses en IA constituent des risques pour les perspectives de bénéfices à long terme.

L’action Samsung a évolué latéralement malgré l’annonce d’un nouveau bénéfice record, reculant de 0,2% en début de séance, contre une baisse de 0,5% de l’indice de référence KOSPI

.KS11 . Son cours a chuté de plus de 25% par rapport à son plus haut historique atteint en juin, sur fond d’inquiétudes quant à la pérennité du boom de l’IA.

Les analystes ont également revu récemment leurs prévisions à la baisse en raison de la forte appréciation de la monnaie sud-coréenne, qui réduit la valeur des ventes à l’étranger libellées en dollars lorsqu’elles sont converties en monnaie locale.

“L'attention du marché s'est désormais portée sur la question de savoir si la forte croissance des bénéfices amorcée il y a un an serait durable”, a déclaré Kim Seok-hwan, analyste de marché chez Mirae Asset Securities.

Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices du quatrième trimestre progressent de 8,2% par rapport au trimestre précédent, marquant un ralentissement par rapport à la croissance trimestrielle séquentielle de 20% enregistrée au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement de la hausse des prix des puces.

Le cabinet d’études de marché TrendForce prévoit que les prix contractuels des DRAM classiques augmenteront de 10% à 15% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, une hausse bien plus modérée que celle d’environ 60% enregistrée au deuxième trimestre.

Le ralentissement des prix de la mémoire est suivi de près par les investisseurs après une hausse qui a duré plus d’un an et qui a propulsé les marges bénéficiaires à des niveaux records pour les plus grands producteurs mondiaux de mémoire: Samsung, SK Hynix 000660.KS et Micron.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre devrait progresser de 127% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 195.000 milliards de wons, a indiqué Samsung.

La société publiera ses résultats détaillés, y compris la répartition des bénéfices par division d’activité, le 29 octobre.

DES PERTES PLUS IMPORTANTES QUE PRÉVUES DANS LE SECTEUR MOBILE

Les puces mémoire devraient représenter l’essentiel de l’amélioration des résultats.

Les prix ont grimpé en flèche en raison de l’offre restreinte de puces DRAM et NAND conventionnelles, ainsi que de la demande croissante en mémoire à bande passante élevée (HBM), indispensable au traitement de vastes quantités de données pour les applications d’IA.

Douglas Kim, de Douglas Research Advisory, a estimé que les livraisons de bits HBM de Samsung avaient augmenté de près de 50% en glissement trimestriel au troisième trimestre, Samsung s'efforçant de réduire l'écart avec SK Hynix 000660.KS sur le marché de la HBM.

Mais l’essor des puces mémoire représente un défi pour les autres activités de Samsung, en particulier ses divisions smartphones et électronique grand public, qui subissent une pression croissante due à la hausse des coûts des composants.

Selon les analystes, l’activité mobile de Samsung a enregistré au troisième trimestre une perte supérieure aux prévisions, s’élevant à plus d’un milliard de dollars.

Par ailleurs, l’activité de fabrication de puces à façon, ou “foundry”, de Samsung devrait rester déficitaire en raison du poids des coûts fixes et de taux d’utilisation encore faibles, ont indiqué les analystes.

Toutefois, le taux d’utilisation devrait s’améliorer au cours des prochains trimestres, soutenu par une demande plus forte pour les procédés de fabrication de pointe. Samsung s’efforce de réduire l’écart qui le sépare du leader du secteur, TSMC 2330.TW , dans le domaine de la fabrication de puces à façon de pointe.

Les investisseurs ont indiqué qu’ils suivraient également de près les détails de la politique de redistribution aux actionnaires de Samsung lors de la conférence téléphonique sur les résultats prévue plus tard ce mois-ci.

(1 $ = 1.339,5700 wons)