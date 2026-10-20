Salesforce va acquérir Braze dans le cadre d'une opération de 5,66 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails)

Salesforce CRM.N a annoncé mardi qu'elle allait acquérir la plateforme d'engagement client Braze

BRZE.O pour environ 5,66 milliards de dollars.

Les actions de la plateforme de gestion de la relation client ont reculé de 2,6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Conformément aux termes de l'accord, les actionnaires de Braze de catégorie A recevront 47,50 dollars en espèces par action.

La transaction devrait être finalisée au cours de l'exercice fiscal 2028 de Salesforce, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Braze et des autorités de régulation.