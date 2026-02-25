Saipem sur le point de revenir au Venezuela après l'assouplissement des sanctions américaines

L'entrepreneur pétrolier italien Saipem SPMI.MI est prêt à reprendre ses activités au Venezuela après l'assouplissement des sanctions américaines , car il s'attend à ce que la demande émerge de la part des majors pétrolières plus tard cette année, a déclaré mercredi le directeur général Alessandro Puliti.

"Les choses changent très rapidement au Venezuela. C'est un pays où nous avons beaucoup travaillé par le passé et nous sommes prêts à y retourner dès que la demande des clients se fera sentir", a déclaré M. Puliti lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les contrats pourraient provenir de compagnies pétrolières internationales et américaines, a précisé M. Puliti, ajoutant que ces groupes étaient en train d'évaluer la situation et d'élaborer des plans pour le pays latino-américain.

"À ce jour, nous n'avons pas reçu de demandes de participation à un appel d'offres ou d'études d'ingénierie en vue d'un appel d'offres... Je m'attends à ce que cela se produise plus tard dans le courant de l'année", a-t-il déclaré lors d'un point de presse.

Les États-Unis ont assoupli les sanctions imposées au secteur énergétique vénézuélien au début du mois, en délivrant deux licences générales qui permettent aux entreprises énergétiques internationales d'exploiter des projets pétroliers et gaziers dans ce pays membre de l'OPEP et à d'autres entreprises de négocier des contrats afin d'attirer de nouveaux investissements.

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor a délivré une licence générale à Chevron CVX.N , BP BP.L , Eni

ENI.MI , Shell SHEL.L et Repsol REP.MC , qui ont toujours des bureaux dans le pays et des participations dans des projets, et qui figurent parmi les principaux partenaires de la société publique PDVSA.

Le pays dispose de vastes réserves pétrolières, mais les majors et les entrepreneurs du secteur de l'énergie sont confrontés à une infrastructure énergétique délabrée .

TRAVAILLER AU REDÉMARRAGE DU PROJET MOZAMBICAIN

Au Mozambique , où TotalEnergies TTEF.PA et le gouvernement ont annoncé le redémarrage d'un projet de gaz naturel liquéfié de 20 milliards de dollars, Saipem travaille actuellement avec la société française pour revoir les commandes après une longue suspension.

"Actuellement, nous révisons les bons de commande et les contrats de sous-traitance pour tenir compte des coûts d'escalade et de reprise, mais ce processus ne sera pas achevé d'ici la fin du premier trimestre de cette année", a déclaré M. Puliti.

Saipem prévoit toujours de finaliser sa fusion avec la société norvégienne Subsea7 au cours du second semestre, a déclaré M. Puliti .

L'entrepreneur en énergie a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que son bénéfice de base ajusté augmente à environ 1,9 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars) cette année, par rapport à 1,7 milliard d'euros en 2025.

(1 dollar = 0,8488 euros)