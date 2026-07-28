Saipem revoit à la baisse ses prévisions pour 2026 en raison de coûts supplémentaires dans le Golfe, ce qui pèse sur le cours de son action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réaction des marchés boursiers, ajout des commentaires du directeur général de Saipem et des informations de Baker Hughes sur le Moyen-Orient) par Francesca Landini

Saipem SPMI.MI a revu à la baisse mardi ses prévisions de résultat opérationnel pour 2026, entraînant une chute de plus de 7 % du cours de l’action de ce prestataire italien du secteur pétrolier et gazier, qui a expliqué que les perturbations dans le Golfe entraînaient des coûts supplémentaires et des difficultés logistiques. Les flambées de violence répétées en Iran ont contraint les producteurs de pétrole et de gaz à adopter une attitude plus prudente et ont retardé les appels d’offres pour des travaux de réparation que Saipem et d’autres prestataires attendaient .

Saipem table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 1,75 milliard d’euros (1,99 milliard de dollars) cette année, contre une estimation précédente de 1,9 milliard d’euros.

À 10h25 GMT, l’action de Saipem, dont le siège est à Milan, reculait de 7,9 %, alors que l’indice des valeurs vedettes italiennes restait stable .FTMIB .

La fermeture intermittente du détroit d’Ormuz a compliqué la livraison de matériel de grande taille à certains clients de la région du Golfe, a expliqué le directeur général de Saipem aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

“Nous avons dû supporter des tarifs plus élevés pour les barges et les assurances, des frais de stockage temporaire ainsi que des dépenses liées au rapatriement temporaire de nos travailleurs expatriés”, a déclaré Alessandro Puliti, ajoutant que Saipem avait dû attendre que la situation s'améliore.

Saipem, qui compte parmi ses clients Saudi Aramco 2223.SE , QatarEnergy et l’ADNOC d’Abou Dhabi, a dépensé environ 70 millions d’euros au premier semestre pour renforcer la sécurité de son personnel dans le Golfe et surmonter les difficultés logistiques liées à la guerre.

La société s'attend à des coûts supplémentaires similaires au second semestre, mais a indiqué être en pourparlers avec ses clients et se montrer confiante quant à la possibilité de récupérer une partie de ces coûts l'année prochaine.

Saipem a indiqué que la déconsolidation de son activité de forage en eaux peu profondes, qu’elle a récemment cédée, avait également eu un impact sur l’estimation de l’EBITDA annuel.

“Nous adoptons une attitude prudente pour cette année”, a déclaré M. Puliti, ajoutant que le groupe prévoyait de traverser le détroit une dizaine de fois au cours du second semestre de cette année pour achever des travaux au Qatar. Son concurrent américain Baker Hughes BKR.O a déclaré lundi qu’il s’attendait à ce que les dépenses mondiales annuelles des producteurs de pétrole et de gaz reculent légèrement cette année, la croissance en Amérique latine, en Afrique offshore et en Amérique du Nord onshore étant compensée par une baisse des dépenses en Europe et au Moyen-Orient.

Saipem a confirmé ses prévisions antérieures d’un flux de trésorerie d’exploitation annuel de 1 milliard d’euros et a indiqué s’attendre à ce que le volume de commandes cette année soit supérieur à celui de l’année dernière, après avoir remporté d’importants contrats en Afrique, en Indonésie et en Italie.

L'Ebitda ajusté a reculé de près de 3% au deuxième trimestre pour s'établir à 402 millions d'euros, a indiqué Saipem, manquant ainsi le consensus des analystes compilé par LSEG, qui s'élevait à 464 millions d'euros.

(1 dollar = 0,8792 euro)