Saint-Gobain va acquérir D.S. Brown Company en Amérique du nord

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif pour acquérir D.S. Brown Company en Amérique du nord et ainsi renforcer son offre pour le marché des infrastructures dans cette région.

Acteur spécialisé dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions pour les ponts, les aéroports et autres infrastructures de transport, D.S. Brown Company devrait générer un chiffre d'affaires de 90 millions de dollars (80,27 millions d'euros) en 2026.

La transaction devrait être finalisée d’ici fin 2026, après l’autorisation des autorités de concurrence américaines.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)