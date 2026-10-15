 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Gobain va acquérir D.S. Brown Company en Amérique du nord
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 07:44

Ajouter Boursorama à vos sources

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif pour acquérir D.S. Brown Company en Amérique du nord et ainsi renforcer son offre pour le marché des infrastructures dans cette région.

Acteur spécialisé dans la conception, la fabrication et la fourniture de solutions pour les ponts, les aéroports et autres infrastructures de transport, D.S. Brown Company devrait générer un chiffre d'affaires de 90 millions de dollars (80,27 millions d'euros) en 2026.

La transaction devrait être finalisée d’ici fin 2026, après l’autorisation des autorités de concurrence américaines.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
65,640 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,67 -1,36%
CAC 40
7 873,11 0,00%
EUTELSAT
1,689 0,00%
EUR/USD SPOT
1,12255 +0,61%
Or
4 137,58 +0,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank