Rechute en vue en Europe, l'IA et l'inflation américaine inquiètent

Des experts travaillent devant leurs écrans dans la salle des marchés au comptant de NYSE Euronext, à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en repli jeudi dans une séance qui devrait à nouveau être ‌marquée par une salve de résultats d'entreprises et des indicateurs économiques clés aux Etats-Unis alors que l'inflation outre Atlantique et le spécialiste de l'IA CoreWeave inquiètent.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,58% à ​l'ouverture, après un gain de 0,58% mercredi. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,40%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,18%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,80% et le Stoxx 600 en baisse de 0,48% au lendemain d'une hausse de 0,47%.

Le marché prendra connaissance aux Etats-Unis, entre autres, des ventes au détail, des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage et des prix à la production (PPI). Ces données sont cruciales dans les ​anticipations de l'évolution des taux directeurs alors que la probabilité d'un relèvement des coûts d'emprunt ce mois-ci de la Réserve fédérale américaine (Fed) a grimpé à près de 50% avec la publication mercredi d'un indice des prix à la consommation (CPI) plus élevé que prévu.

En Europe, les chiffres définitifs de l'inflation en France ​et le produit intérieur brut (PIB) britannique sont attendus. Parallèlement, le budget 2028-2034 de l'Union européenne sera au menu d'un ⁠Conseil européen qui débute ce jeudi, avec également en toile de fond le déséquilibre commercial avec la Chine.

Côté publications financières, la saison des résultats se poursuit avec entre autres Pernod Ricard, Ericsson ou encore TomTom.

A ‌WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, avec un net repli du Nasdaq, après la publication de données sur l'inflation ayant alimenté les craintes d'un resserrement monétaire supplémentaire de la part de la Fed, ce qui a fait plonger des titres liés à l'IA, sensibles aux taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,09% à 51.621,48 points.

Le S&P-500, ​plus large, a perdu 1,11% à 7.718,94 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté ‌de 1,88% à 26.692,87 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei refluait de près de 4,8% à 64.489,06 points, tandis que le Topix, plus large, ⁠cédait 2,5%, sur fond de repli des valeurs technologiques, pénalisées par les inquiétudes liées à l'IA et à la hausse des taux d'intérêt.

CoreWeave, l'opérateur américain de centres de données, spécialiste de l'IA, a plongé de 15% mercredi à Wall Street et perdait encore 6% dans les transactions hors séance, plombé par les inquiétudes sur son niveau d'endettement (50 milliards de dollars). Le rendement de ses obligations à échéance 2032 a dépassé les 15%, provoquant une onde de choc sur ⁠les marchés du crédit.

Les fabricants japonais d'équipements pour ‌semi-conducteurs Advantest et Tokyo Electron chutent respectivement de 13,9% et 7,3%. SoftBank Group, investisseur dans les start-ups spécialisées en IA, a dégringole de 9,4%.

Le spectre de difficultés sur le marché ⁠des obligations à haut rendement, notamment pour les centres de données dont une partie du financement (et de la fragilité) provient des fournisseurs de puces, a poussé les investisseurs du monde entier vers les bons du Trésor et les obligations ‌souveraines.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule de 1,2%, avec notamment une chute de 5,6% du KOSPI sud-coréen.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 1,98% et le ⁠CSI 300 reflue de 2%, avec notamment un plongeon de 3% du compartiment technologique.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng abandonne 1,5%, avec un repli de 2,9% ⁠du secteur de la "tech".

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le ‌dollar recule de 0,48% face à un panier de devises de référence, après avoir atteint mercredi son plus haut niveau en 18 mois, effaçant une partie des gains enregistrés après la publication mercredi de chiffres d'inflation plus élevés que ​prévu.

L'euro rebondit de 0,51%, à 1,1214 dollar, après être tombé à son plus bas niveau en 18 mois, à 1,1223 dollars,

La ‌livre sterling s'échange à 1,3242 dollar, en hausse de 0,37%, redressant après avoir touché la veille un plus bas en 13 mois.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement stable jeudi, à 5,11%, après une forte volatilité la veille où ​il est descendu à 5,19% après avoir grimpé en séance à 5,32%.

Les marchés se sont détournés du risque, la forte hausse du CPI américain ayant renforcé les anticipations de taux d'intérêt élevés et durables de la Fed et ravivé les inquiétudes concernant le lourd endettement des entreprises d'IA, ce qui a entraîné des flux de capitaux vers les actifs refuge souverains.

Les investisseurs suivront les déclarations des responsables de la Fed, notamment du président Kevin Warsh, lors des ⁠réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok ce jeudi, afin de déceler des indices sur la prochaine décision de la banque centrale américaine.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi alors que les investisseurs examinent les perspectives d'approvisionnement et les tensions au Moyen-Orient. Les Etats-Unis envisagent d'alléger les sanctions contre les navires de la "flotte fantôme", qui transportent notamment du pétrole en provenance de pays comme la Russie, l'Iran ou le Venezuela, afin de faire baisser les taux de fret mondiaux, qui ont atteint des niveaux records, a dit mercredi un responsable américain.

Le Brent reflue de 1,62% à 104,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,06% à 94,07 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 OCTOBRE

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Inflation IPCH (définitif) septembre -0,4% +0,04%*

- sur un an +3,4% +3,4%

GB 06h00 PIB septembre -0,1% +0,4%

- sur un an +1,7% +1,6%

EZ 09h00 Production industrielle août +0,0% -0,1%

- sur un an -0,1% +0,0%

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au septembre 200.000 197.000

chômage

USA 12h30 Ventes au détail septembre +0,3% +1,2%

- sur un an n.d. +6,01%

USA 12h30 Prix à la production septembre +0,5% +0,4%

- sur un an +5,3% +5,4%

USA 12h30 Indice Philly Fed octobre 28,4 37,8

*première estimation

(Rédigé par Claude ​Chendjou; avec la contribution de Gregor Stuart Hunter; édité par Augustin Turpin)