Saint-Gobain : les analystes restent confiants malgré un T1 en recul
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 16:03
Le groupe a été soutenu par la forte croissance de la zone Asie-Pacifique (9,0%), tandis que l'Europe est restée proche de l'équilibre. Les Amériques ont en revanche pesé sur l'activité, affectées par des conditions météorologiques défavorables et le ralentissement de la construction neuve.
Le management table toujours sur un retour de la croissance organique en territoire positif à compter du deuxième trimestre. Toutefois, un redressement aux États-Unis n'est pas attendu avant le second semestre compte tenu des effets de base. La saisonnalité habituelle entre premier et second semestre pourrait être atypique cette année, en raison de la normalisation des effets météo à partir du deuxième trimestre.
Le groupe poursuit parallèlement le renforcement de son profil, avec trois acquisitions dans la chimie de la construction, une activité en croissance, ainsi que l'ouverture de 11 nouvelles lignes de production, principalement dans des régions à forte croissance. Il a également finalisé la cession de son activité de distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques.
Concernant les coûts, le groupe reste confiant dans sa capacité à atteindre un effet prix/coûts positif sur l'année. L'inflation est attendue autour de 5%, principalement liée aux coûts de l'énergie (avec une couverture estimée à environ 75%) ainsi qu'aux résines et produits chimiques. Les autres matières premières devraient avoir un impact plus limité en raison de leur caractère minéral. Dans ce contexte redevenu inflationniste, le groupe a annoncé de nouvelles hausses de prix.
Malgré un environnement macroéconomique contrasté et des incertitudes géopolitiques persistantes, Saint-Gobain confirme ses objectifs pour 2026, visant une marge d'Ebitda supérieure à 15%, avec un premier semestre pénalisé par des conditions climatiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord.
Les analystes restent globalement positifs : Bank of America, à l'achat sur le dossier, met en avant un potentiel de revalorisation lié à l'amélioration des marges, à la génération de cash et au levier opérationnel, tandis qu'Oddo BHF, à surperformance, souligne une dynamique d'activité en amélioration progressive.
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