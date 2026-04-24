Une actrice "inoubliable" que "tout le monde aimait" : l'adieu ému à Nathalie Baye

Laura Smet, la fille de Nathalie Baye, lors des obsèques de cette dernière à Paris le 24 avril 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le monde du cinéma et une foule d'anonymes ont rendu vendredi à Paris un dernier hommage à Nathalie Baye, une actrice "inoubliable" que "tout le monde aimait", lors d'une cérémonie marquée par le discours poignant de sa fille Laura Smet, pour une "maman fabuleuse".

"Ma mère, c'était quelqu'un de vrai, de tendre, de juste, de solide. Elle s'est toujours occupée des autres plus que d'elle-même", a déclaré l'actrice de 42 ans, la voix brisée par l'émotion.

"Elle m'a donné tellement d'amour, tellement de force. Elle m'a relevée quand j'étais par terre, moi et beaucoup d'autres. C'était une amie incroyable, une amoureuse éternelle et une mère fabuleuse", a poursuivi Laura Smet, dont le père était Johnny Hallyday.

Le cercueil blanc de l'actrice décédée le 17 avril à 77 ans était arrivé peu après 10h30 à l'église Saint-Sulpice, au coeur du VIe arrondissement, où elle vivait. Aussitôt applaudi par une foule de centaines d'admirateurs.

Dans la nef, la dépouille a été accueillie par la voix de l'actrice Valérie Lemercier, entamant "Mon amie la rose", avec un guitariste.

Dans l'église, quelque 400 invités dont Brigitte Macron ou Michel Drucker et de grands noms du cinéma, toutes générations confondues : Catherine Deneuve, Roschdy Zem, Francis Huster, Josiane Balasko, André Dussollier, Clovis Cornillac ou Guillaume Canet... Une petite centaine d'anonymes avaient aussi pu prendre place.

Sylvie Vartan (2eD), son époux Tony Scotti (3eD) et son fils David Hallyday (C) arrivent aux obsèques de Nathalie Baye, le 24 avril 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Sylvie Vartan, qui avait aussi partagé la vie de "Johnny", et son fils David Hallyday étaient arrivés parmi les premiers.

"L'intelligence et la beauté, l'élégance et la gaieté. Elle avait le génie de l'amitié", a souligné dans son homélie le père Christian Lancrey Javal, proche de la famille, "tout le monde l’aimait car elle ne la ramenait pas".

"Nous l'aimions parce qu'elle s'intéressait à nous, à chaque personne qu'elle rencontrait", a-t-il encore ajouté.

Sur la couverture du livret de messe, une photo de l'actrice, souriante et élégante, assise sur les marches d'un escalier. A l'intérieur, une autre image, la montrant, toujours souriante, nez contre nez avec Laura Smet, alors en bas âge.

Le livret de messe pour les obsèques de Nathalie Baye, le 24 avril 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Des gerbes avaient été déposées, dont l'une de Sylvie Vartan, barrée d'un "Inoubliable", et une de son ancien agent Dominique Besnehard : "A l'actrice de ma vie".

A la sortie, le cercueil a de nouveau été applaudi, selon la tradition réservée aux artistes, sous un beau soleil de midi.

"C’était une merveilleuse actrice. Je voulais absolument lui dire adieu", a déclaré à l'AFP à la sortie Marcelle, sexagénaire venue des Hauts-de-Seine.

- Quatre César -

Nathalie Baye est décédée de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative qui se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Née le 6 juillet 1948 à Mainneville (Eure), elle avait su casser son image classique pour donner libre cours à sa fantaisie et s'offrir une impressionnante filmographie avec une centaine de longs métrages.

De François Truffaut ("La Nuit américaine"...) à Xavier Dolan ("Juste la fin du monde") en passant par Bertrand Blier ("Notre histoire"), Tonie Marshall ("Vénus Beauté") et Claude Chabrol ("La Fleur du mal").

Elle a été multirécompensée aux César (deux fois pour un rôle principal, deux fois pour un second rôle), raflant notamment la statuette trois années de suite de 1981 à 1983, puis de nouveau en 2006 pour "Le petit lieutenant".

La comédienne a aussi fait un petit tour à Hollywood, campant la mère de Leonardo DiCaprio dans "Arrête-moi si tu peux" de Steven Spielberg.

L'actrice Nathalie Baye pose après avoir remporté le César de la meilleur actrice pour "Le petit lieutenant", le 25 février 2006 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Outre la rockstar Johnny Hallyday, Nathalie Baye a partagé la vie de l'acteur Philippe Léotard, de Pierre Lescure et de l'homme politique Jean-Louis Borloo, présent à ses funérailles et qui a dit d'elle qu'elle "était tout sauf une femme people".

L'actrice sera inhumée "dans la stricte intimité" d'ici quelques jours.

"De ma naissance à aujourd'hui, je lui dois tout. Je sais qu'elle a retrouvé l'amour des gens qu'elle aimait et qu'elle continuera à nous faire ses clins d'œil, à chacun de nous, pour toujours et à jamais", a conclu Laura Smet, lors de la cérémonie.