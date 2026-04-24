Intel s'envole à un niveau record, la demande pour l'IA ne ralentit pas

Illustration du logo d'Intel

Intel s'envole en Bourse vendredi, entraînant dans ‌son sillage l'ensemble des actions du secteur des semi-conducteurs, après la publication par le groupe ​américain de prévisions ayant ravivé l'optimisme quant à la demande pour l'intelligence artificielle (IA).

Intel, qui a dit jeudi soir prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, citant un bond ​de la demande pour ses semi-conducteurs destinés aux serveurs des centres de données, s'envole de plus de 23% à 82,48 ​dollars à la Bourse de New York.

L'action dépasse ⁠ainsi le pic atteint lors de la bulle Internet des années 2000, portant la capitalisation ‌boursière de l'entreprise à plus de 416 milliards de dollars.

Ses rivaux AMD et Arm grimpent de 12% et 13% dans son sillage.

Le principal indice regroupant ​les fabricants de puces, le ‌Philadelphia SE Semiconductor Index progresse de 3,6% pour atteindre un niveau record ⁠et s'apprête à porter à 18 le nombre de ses gains quotidiens consécutifs.

L'indice a gagné plus de 47% depuis le début de l'année.

Nvidia, première capitalisation boursière au monde, progresse de 4,34%.

Le ⁠rallye du secteur des ‌semi-conducteurs en 2025 a été en grande partie due au géant américain ⁠de l'IA, dont le bénéfice a été stimulé par la forte demande pour ses processeurs ‌graphiques (GPU).

Dans l'ensemble, le secteur a profité de la frénésie de dépenses des géants ⁠de la technologie pour développer leurs infrastructures d'IA, malgré les récentes turbulences ⁠provoquées par les craintes ‌liées à un endettement accru.

"La course au développement de l'IA bat toujours son plein. Nous constatons ​des résultats solides, en particulier pour les semi-conducteurs, ‌et aucun signe de ralentissement de la demande en matière d'IA", dit Angelo Kourkafas, stratège chez Edward Jones.

Les valeurs ​technologiques semblent par ailleurs faire fi de la présentation d'un nouveau modèle d'IA par la start-up chinoise DeepSeek, qui avait secoué Wall Street l'année dernière.

La technologie occupera une place ⁠encore plus importante dans l'attention des investisseurs dans les jours à venir, alors que plusieurs des "Magnificent Seven", les géants américains du secteur, seront à l'affiche sur fond de résultats du premier trimestre.

Les résultats d'Alphabet, de Microsoft, d'Amazon et de Meta sont tous attendus sur la seule journée de mercredi.

(Shashwat Chauhan, Purvi Agarwal à Bangalore ; avec la contribution de Niket Nishant ; version francaise Diana ​Mandia, édité par Blandine Hénault)