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Saint-Gobain et TotalEnergies signent un accord d'achat d'electricité renouvelable en GB
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 08:22
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Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé lundi la signature d'un contrat d’achat d’électricité renouvelable de 60 gigawatts/heure avec TotalEnergies TTEF.PA , afin d'alimenter les sites industriels du groupe français de matériaux de construction au Royaume-Uni, dans le cadre de son objectif de décarbonisation.

"Saint-Gobain est engagé à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici à 2050. Réaliser cette ambition passe par la décarbonation des processus de production partout dans le monde", souligne David Molho, directeur général adjoint et directeur général région Europe du Nord, dans un communiqué de l'entreprise.

Le contrat prendra effet en avril 2027, pour une durée de 5 ans, précise le communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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