Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert lundi, dans le sillage de Wall Street la semaine dernière, mais restent peu enthousiastes face à la remontée des prix du pétrole et aux tensions sur le marché de la dette souveraine.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris gagnait 0,29% et Londres 0,22%. Francfort restait à l'équilibre (+0,02%) quand Milan cédait 0,23%.
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