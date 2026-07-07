information fournie par Reuters • 07/07/2026 à 18:12

Saint-Gobain annonce l'acquisition d'une usine de fibre de verre aux USA

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* ACQUISITION D'UNE USINE DE FIBRE DE VERRE EN AMÉRIQUE DU NORD

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST PRÉVUE LE 31 JUILLET 2026

Texte original https://tinyurl.com/3wzytafj Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)