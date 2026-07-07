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Saint-Gobain annonce l'acquisition d'une usine de fibre de verre aux USA
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 18:12

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* ACQUISITION D'UNE USINE DE FIBRE DE VERRE EN AMÉRIQUE DU NORD

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST PRÉVUE LE 31 JUILLET 2026

Texte original https://tinyurl.com/3wzytafj Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

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