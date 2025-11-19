 Aller au contenu principal
CAC 40
7 979,52
+0,15%
Saint Gobain : +2% vers 81,6E
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 14:34

Saint Gobain semble avoir trouvé un double support vers 79,8E et rebondit de +2% vers 81,6E.
Si c'est bien un 'W' haussier, la cible serait d'abord la récente résistance des 84/84,5E du le comblement du 'gap' des 86,45E du 30 octobre.
En cas de rechute, l'objectif serait 74,5/74,8E ((règle du balancier)

SAINT-GOBAIN
81,9800 EUR Euronext Paris +2,58%
