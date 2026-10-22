Sainsbury's revoit à la hausse sa prévision de bénéfice annuel

Sainsbury's SBRY.L , deuxième groupe de supermarchés britannique, a emboîté le pas jeudi à Tesco TSCO.L , leader du secteur, en rehaussant la fourchette basse de ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir affiché une hausse de 3,6% au premier semestre.

Ces résultats semestriels ont été publiés deux semaines après que les médias ont rapporté que Sainsbury's avait mené des négociations en vue d'une fusion avec son concurrent de plus petite taille, Morrisons, plus tôt cette année, mais avait finalement renoncé à ce projet.

Le groupe, qui détient 15,2% du marché britannique de la grande distribution alimentaire, juste derrière Tesco, a déclaré que son résultat d'exploitation sous-jacent s'élevait à 525 millions de livres sterling (625,55 millions d'euros) pour le semestre clos le 12 septembre, reflétant la croissance des volumes dans le secteur alimentaire et des économies de coûts.

L'entreprise a indiqué que son chiffre d'affaires à périmètre constant, hors carburant, a augmenté de 1,2% au deuxième trimestre, après une hausse de 2,3% au trimestre précédent.

Les ventes de produits alimentaires ont progressé de 2,9%, tandis que celles des articles de grande consommation et des vêtements ont reculé de 3,4%.

Sainsbury's devait faire face à une base de comparaison élevée par rapport au premier semestre de l'année dernière, où les ventes à périmètre constant avaient progressé de 4,5%, soutenues par les difficultés rencontrées par ses concurrents Marks & Spencer MKS.L , la Co-op et Asda.

Le conflit au Moyen-Orient et son impact sur les prix de l’énergie et des carburants ont également pesé sur les dépenses discrétionnaires des ménages au cours du premier semestre de cette année.

En juillet, l'entreprise a accepté de céder son activité de grande distribution Argos à Swift Partners pour un montant d'au moins 120 millions de livres sterling.

Sainsbury's prévoit désormais pour l'exercice clos fin février 2027 un résultat d'exploitation sous-jacent total compris entre 1,025 milliard et 1,065 milliard de livres sterling, en hausse par rapport aux prévisions précédentes, ajustées pour tenir compte de la cession d'Argos, qui s'élevaient à 965 millions à 1,065 milliard de livres sterling.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)