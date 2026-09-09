SailPoint recule après avoir publié des prévisions de bénéfices en baisse pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de la société de cybersécurité SailPoint SAIL.O recule de 17,1% à 3,7 dollars, sa plus forte baisse journalière depuis plus d'un mois

** La société prévoit un BPA ajusté pour le troisième trimestre compris entre 7 et 8 cents, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes, qui s'élèvent à 8 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, à 309 millions de dollars, s’avère légèrement inférieur aux estimations de 310,2 millions de dollars

** La transition vers le modèle "Software as a Service" (SaaS) génère des "fluctuations" dans le compte de résultat de la société et entraîne un report de la comptabilisation des revenus, ce qui freine la croissance du chiffre d’affaires – selon la société de courtage BTIG

** Sur 25 courtiers, 19 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, cinq "conserver" et un "vendre"; le cours-cible médian est de 19,5 dollars

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 15,2% depuis le début de l'année