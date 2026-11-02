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Safran retenu sur 3 programmes de navigation inertielle de la dissuasion nucléaire française
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 14:03

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Le groupe équipera les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), le missile M51.4 et des avions de combat Rafale de sa technologie de navigation inertielle HRG, conçue et produite en France.

Safran Electronics & Defense annonce avoir été sélectionné sur trois programmes de la dissuasion nucléaire française. Sa technologie HRG (gyroscope résonant hémisphérique) équipera le système de navigation des SNLE de troisième génération, permettant une navigation autonome prolongée sans recours aux signaux satellites.

Le HRG dual core sera également intégré à la centrale inertielle du missile M51.4, afin d'améliorer sa précision tout en réduisant son encombrement. Cette technologie équipera aussi la majorité des Rafale de la cinquième tranche de production, au standard F4.

Safran a par ailleurs investi 120 millions d'euros cette année dans ses capacités industrielles françaises. Sa production annuelle de gyroscopes HRG, actuellement de 10 000 unités, devrait atteindre 30 000 unités d'ici 2032.

En début d'après-midi, le titre progressait de 1,3% à la Bourse de Paris.

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