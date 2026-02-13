Safran relève ses perspectives pour 2026 après une hausse des résultats en 2025

Safran SAF.PA a dit vendredi s'attendre à une meilleure performance en 2026 et a relevé ses objectifs pour 2028, après avoir renforcé sa rentabilité l'année dernière grâce à la forte demande du marché secondaire pour ses moteurs d'avions civils.

Le groupe aéronautique et de défense français a fait état d'une hausse de 26% de son résultat opérationnel courant à 5,2 milliards d'euros. La marge opérationnelle a progressé de 150 points de base à 16,6%.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 31,33 milliards d'euros alors que Safran a généré 3,92 milliards d'euros de cash-flow libre.

Le chiffre d'affaires de ses activités de services pour moteurs civils exprimé en dollars a augmenté de 30%, a dit Safran.

Le groupe a également souligné une dynamique positive dans le secteur de la défense, en raison notamment de nouvelles commandes de Rafale - pour qui Safran produit des moteurs M88.

Les analystes attendaient en moyenne en moyenne sur un résultat opérationnel courant de 5,22 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 31,49 milliards d'euros et un cash-flow libre de 3,66 milliards d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Safran prévoit d'atteindre un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2 milliards d'euros en 2026 et une augmentation de 12% à 15% de son chiffre d'affaires.

Le groupe a en outre relevé ses ambitions à horizon 2028 "afin de tenir compte de la vigueur des activités d'après-vente pour moteurs civils et de la dynamique positive dans le secteur de la défense" et ce malgré les droits de douanes américains et la contribution exceptionnelle française à l'impôt sur les sociétés.

Safran estime désormais que son résultat opérationnel courant devrait atteindre 7,0 à 7,5 milliards d'euros d'ici 2028, contre 6,0 à 6,5 milliards d'euros précédemment.

(Tim Hepher; version française Camille Raynaud, édité par Augustin Turpin)