Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

(Actualisé avec NatWest)

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* L'OREAL OREP.PA a annoncé jeudi une hausse de 6,0% de ses ventes à données comparables au quatrième trimestre, portées par une reprise marquée au second semestre aux États-Unis et en Chine ainsi que par la vigueur des marchés émergents.

* SAFRAN SAF.PA a dit vendredi s'attendre à une meilleure performance en 2026 et a relevé ses objectifs pour 2028, après avoir renforcé sa rentabilité l'année dernière grâce à la forte demande du marché secondaire pour ses moteurs d'avions civils.

* EUTELSAT ETL.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier semestre de son exercice, le groupe français de satellites ayant bénéficié des efforts français visant à créer un concurrent européen à Starlink, l'entreprise d'Elon Musk.

* CAPGEMINI CAPP.PA a déclaré vendredi un résultat d’exploitation en baisse pour l'exercice 2025, tandis que sa marge opérationnelle est ressortie en ligne avec l'objectif.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé vendredi le lancement ce jour d'un programme de rachat d'actions portant au maximum sur 5 millions d'actions du fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley.

* UBISOFT UBIP.PA a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de ses réservations nettes ("net bookings") au troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels, tout en annonçant la suite de sa réorganisation.

* TF1 TFFP.PA a déclaré jeudi viser en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel en baisse et inférieur aux attentes.

* ROBERTET ROBF.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 843,9 millions d’euros en 2025, en hausse de 4,5% par rapport à 2024 et de 7,6% en organique.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé jeudi soir avoir remporté un contrat pour le projet de carburant d'aviation durable de SkyNRG aux Pays-Bas.

* NATWEST NWG.L a annoncé vendredi une hausse de 24% de son bénéfice annuel, légèrement supérieure aux prévisions, et le prêteur a fixé des objectifs de performance plus ambitieux alors qu'il se développe sur le marché britannique de la gestion de patrimoine, coûteux mais potentiellement lucratif.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)