Les Victoires de la musique décernent leurs trophées, entre grands noms et jeune garde

La rappeuse Théodora alias Boss Lady au festival de rap de la Côte d'Or à Corcelles-les-Monts, près de Dijon, le 6 septembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

La 41e édition des Victoires de la musique rassemble vendredi soir des figures du paysage musical comme Feu! Chatterton, Vanessa Paradis et Orelsan, mais aussi des artistes à l'ascension fulgurante, dont Helena, L2B et la favorite, Theodora.

Reflet des tendances qui ont marqué l'année dernière, les Victoires font le grand écart entre les styles (pop, rap, rock...) qui de plus en plus s'entrecroisent.

Preuve en est avec Theodora, nommée dans cinq des neuf catégories: révélation féminine, révélation scène, album, mais aussi chanson et clip de l'année pour "Fashion Designa". Depuis "Kongolese sous BBL" fin 2024, la "Boss Lady" bouscule les codes et enchaîne les collaborations éclectiques, de Juliette Armanet à Gims.

D'autres artistes se démarquent comme Helena, chanteuse belge découverte à la Star Academy.

La chanteuse belge Helena lors de la 27e édition des NRJ Music Awards à Cannes, le 31 octobre 2025 ( AFP / Valery HACHE )

"Le principe des Victoires me touche parce que je sais que le public qui m'écoute au quotidien est ultra présent, mais je ne savais pas ce que le monde professionnel pouvait penser de ma musique", a-t-elle confié à l'AFP avant la cérémonie.

L'artiste franco-coréenne Miki, découverte avec "Echec et mat" et son clip artisanal devant une chaîne de restaurants, tout comme Charlotte Cardin, venue du Québec avec son tube "Feel Good", participent à ce renouveau de la scène francophone.

- Majorité féminine -

Les nommées des révélations féminines sont les mêmes que pour les révélations scène: Miki, Helena et Theodora montrent que, dans un océan de musique disponible en quelques clics, le live permet d'imprimer sa singularité auprès du public.

La chanteuse franco-coréenne Miki lors de la 27e édition des NRJ Music Awards à Cannes, le 31 octobre 2025 ( AFP / Valery HACHE )

"Elles ont réussi à imposer leur marque de fabrique dans des délais extrêmement courts, avec des esthétiques et des processus de développement très différents", analyse Antoine Gouiffes-Yan, président des Victoires de la musique.

Les chanteuses monopolisent aussi la catégorie de la chanson originale de l'année - la seule ouverte au vote du public - dont Marguerite - elle aussi révélée par la Star Academy - avec "Les filles, les meufs", ballade devenue hymne à l'amour lesbien.

Au total, 21 des 34 nominations reviennent à des artistes féminines, certaines en cumulant plusieurs.

En lice avec "Le retour des beaux jours", opus coécrit avec Etienne Daho, Vanessa Paradis reste l'artiste féminine la plus titrée des Victoires, avec sept trophées.

- Indochine, prix spécial -

Diffusée depuis la Seine Musicale à 21H10 sur France 2, France.tv et France Inter, la cérémonie sera présentée par Cyril Féraud et Helena Noguerra, avec Mika comme président d'honneur.

Le groupe pop-rock Feu! Chatterton en concert aux Nuits de Fourvière, le 9 juillet 2025 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Elle comptera plusieurs poids lourds déjà récompensés: le groupe pop-rock Feu! Chatterton emmené par Arthur Teboul, la star internationale Aya Nakamura, la showgirl Santa, l'ancien vainqueur de la Star Academy Pierre Garnier ou encore Orelsan.

S'il est récompensé pour "La Fuite en avant", déclinaison musicale de son film "Yoroï", le rappeur de Caen égalerait les records d'Alain Bashung et Matthieu Chedid, 13 Victoires chacun.

Un autre rappeur, et chanteur, quadragénaire attire l'attention: porté par un duo avec Theodora ("melodrama") Disiz signe un retour remarqué et vient de remplir plusieurs soirs l'Olympia.

Du côté de la relève masculine, l'heure est à la pop rétro chez le Nordiste Sam Sauvage, ou au rap baigné de multiples influences afro chez le trio L2B ("Pélican"), en préparation pour ses premiers Accor Arena, et chez Ino Casablanca, sur les lèvres de nombreux programmateurs.

Tradition oblige, les Victoires réaliseront le grand écart entre les générations.

Après Sylvie Vartan et Eddy Mitchell en 2025, la chanteuse grecque francophile Nana Mouskouri, 91 ans, recevra une Victoire d'honneur pour sa carrière jalonnée de succès, dont "Quand tu chantes" (1976) qui connaît un regain de popularité avec la série Netflix "Cassandra".

Indochine - 40 ans de tubes et plus de treize millions d'albums vendus - doit quant à lui recevoir un prix spécial pour sa tournée record, réunissant plus d'un million de spectateurs.

Après avoir boudé de longues années les Victoires qu'elle estimait "galvaudées", la formation de Nicola Sirkis a accepté de figurer de nouveau au palmarès. La réconciliation est symbolique, mais le groupe ne sera pas sur place pour cause de concert à Bruxelles.