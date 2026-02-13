France-Stellantis propose une hausse de 2,1% des salaires, comme en 2025

Stellantis a annoncé jeudi soir avoir proposé une augmentation de 2,1% du budget global de sa masse salariale en 2026 en France, inférieure aux demandes des syndicats et au même niveau que la hausse décidée en 2025.

"Dans le cadre d'une année difficile, il s'agit de reconnaître la contribution des collaborateurs avec un budget d'augmentation engagé, préservant le pouvoir d'achat et valorisant la performance individuelle", a déclaré Aude Blanc, directrice des Ressources humaines pour la France, citée dans un communiqué.

Quatre syndicats demandaient des hausses de salaires comprises entre 2,5% et 2,8%. nL8N3Z70W2

Entre l'ouverture des négociations salariales annuelles en France et leur conclusion jeudi, Stellantis a annoncé vendredi dernier environ 22,2 milliards d'euros de charges exceptionnelles reflétant notamment un "reset" stratégique avec révision à la baisse de ses ambitions 100% électriques, et le conduisant à anticiper une perte nette annuelle qui privera ses actionnaires de dividende.

"Si 'reset' il doit y avoir, il doit aussi s'appliquer à la politique salariale", a déclaré la CFE-CGC dans un communiqué publié après plus de neuf heures de négociations. "Les trop nombreuses erreurs du passé ne peuvent pas se traduire par des sacrifices imposés à celles et ceux qui, chaque jour, portent la performance industrielle du groupe."

La proposition de la direction, qui prévoit des composantes augmentation générale et individuelle variant selon les catégories professionnelles, s'appliquera sous réserve de la signature d'un accord majoritaire des syndicats.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)