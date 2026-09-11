Safran, "l'une des sociétés les mieux positionnées de toute l'Europe" selon J.P. Morgan

(Zonebourse.com) - La banque a confirmé ce matin son conseil "surpondérer" sur le titre Safran, assorti d'un objectif de cours relevé de 430 EUR à 460 EUR, soit une hausse de 7%. Et le marché apprécie : le titre s'adjuge 2,3%, soit l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40.

J.P. Morgan considère que Safran constitue "l'une des sociétés les mieux positionnées de toute l'Europe", et pas seulement dans l'aéronautique et la défense. L'analyste rapporte en effet que les moteurs structurels du groupe devraient lui permettre de générer une performance à long terme nettement supérieure à celle du marché européen et recommande de profiter de toute faiblesse à court terme du titre pour renforcer les positions.

Le bureau d'études se montre notamment plus optimiste que l'industriel sur ses services pour moteurs civils. Selon lui, l'hypothèse de Safran d'une entrée du CFM56 dans une phase de déclin à partir de 2029 est trop prudente. J.P. Morgan estime que les ventes de pièces et services pourraient rester "très fortes pendant plusieurs années au-delà de 2028", compte tenu du profil de maintenance de la flotte existante.

Le courtier décèle aussi un potentiel nettement supérieur aux ambitions de long terme du groupe dans le marché secondaire des moteurs monocouloirs. Alors que Safran évoque des revenus en 2040 supérieurs à deux fois leur niveau de 2024, le broker estime qu'ils pourraient être multipliés par 6 à 8, grâce aux volumes de visites en atelier, au mix favorable lié au passage du CFM56 au LEAP et à des hausses annuelles de prix de 4-6%.

Enfin, l'analyste relève ses estimations d'EBITA de 1% à 7% sur 2027-2030, sur une vision plus favorable des services aéronautiques civils et de la défense. Il souligne aussi la flexibilité financière de Safran, estimant que le groupe devrait disposer d'un excédent de trésorerie significatif malgré son programme de rachat d'actions de 5 MdsEUR sur 2025-2028.

Depuis le début de l'année, le titre Safran a progressé de plus de 10%.

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