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Safran : enfonce le plancher crucial des 272,5E
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:44

Safran s'est offert le 17 avril un dernier rallye intraday quasi historique entre 298E et 318E : une prise d'élan pour mieux rebaisser puisque le titre est rapidement revenu combler le "gap" des 280,8E du 31 mars, avant d'enfoncer le plancher crucial des 272,5E.
Le prochain objectif sera le test des 260,7E, ex-zénith du 5 mars 2025, puis 240E, support oblique long terme.

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