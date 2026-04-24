Safran : enfonce le plancher crucial des 272,5E
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:44
Le prochain objectif sera le test des 260,7E, ex-zénith du 5 mars 2025, puis 240E, support oblique long terme.
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