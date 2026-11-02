Safran décroche trois contrats clés liés à la dissuasion nucléaire française

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le groupe français Safran a annoncé avoir été retenu sur trois programmes de la dissuasion nucléaires française concernant les futurs sous-marins, le missile M51.4 et les avions de combat Rafale auxquels ils fournira des systèmes de navigation inertielle.

La navigation inertielle est une technologie qui permet de déterminer avec précision la position, la vitesse et la direction de manière autonome, sans recourir à des signaux extérieurs, grâce à des capteurs embarqués mesurant les mouvements.

Elle est particulièrement recherchée dans les environnements où les signaux GPS sont brouillés, dégradés ou indisponibles.

Au cœur de ces contrats figure la technologie HRG (gyroscope résonant hémisphérique), un capteur de très haute précision conçu et produit en France.

Pour les futurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de troisième génération, appelés à succéder progressivement aux bâtiments de la classe Triomphant à partir des années 2030, Safran fournira des systèmes qui permettront une navigation autonome plus longue.

Les sous-marins nucléaires passent l'essentiel de leur mission en plongée, sans accès aux signaux satellitaires. Ils doivent pourtant connaître leur position avec une extrême précision afin d'assurer, le cas échéant, l'initialisation du tir du missile M51.

Pour le futur missile nucléaire M51.4, Safran a été retenu pour fournir une nouvelle génération de centrales inertielles, plus compactes et destinées à accroître la précision du guidage.

La même technologie sera embarquée sur une majorité des futurs Rafale destinés aux forces françaises. Cette annonce s'inscrit dans un contexte de modernisation de la composante océanique et aéroportée de la dissuasion française.

Sur le porte-avions Charles de Gaulle, la centrale de navigation de Safran sert de référence pour calibrer, à la mer, le système de navigation des Rafale avant chaque mission.

Pour répondre à la demande, Safran a investi cette année 120 millions d'euros dans ses sites français, avec l'objectif de tripler sa production annuelle de gyroscopes HRG, de 10.000 aujourd'hui à 30.000 d'ici 2032.

"Nous sommes particulièrement fiers de la confiance renouvelée par la DGA (direction générale de l'armement) depuis 1972", a déclaré Franck Saudo, président de Safran Electronics & Defense.