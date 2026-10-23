Safran accroît de près de 15% son CA trimestriel, porté par l'après-vente

Safran dévoile, en données ajustées, un chiffre d'affaires de 9 003 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 14,7% ( 13,4% sur une base organique), portant le cumul sur les neuf premiers mois de 2026 à 26 574 MEUR, en croissance de 17,5% ( 17,9% en organique).

Sur une base organique, au 3e trimestre, le chiffre d'affaires de la division Propulsion a augmenté de 13,2%, porté par une hausse de 18,7% des activités d'après-vente et de 3,5% pour la première monte. Les activités d'après-vente pour moteurs civils sont restées dynamiques tout au long du trimestre.

"Les pièces de rechange pour moteurs civils continuent d'afficher de solides performances, portées par un niveau élevé des investissements des compagnies aériennes dans la maintenance", met en avant le directeur général, Olivier Andriès, qui affiche ainsi sa confiance dans les fondamentaux de l'après-vente.

Concernant les autres divisions, le chiffre d'affaires d'Équipements & Défense a enregistré une croissance organique de 15,7% ( 14,1% avant transfert des activités de Safran Ventilation Systems), tandis que celui d'Aircraft Interiors a progressé de 5,8% ( 11,6% avant transfert des activités de Safran Ventilation Systems).

Safran confirme ses objectifs pour 2026, à savoir une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 15%, un résultat opérationnel courant compris entre 6,4 et 6,5 MdsEUR et un cash-flow libre compris entre 4,7 et 4,9 MdsEUR, dont un impact négatif estimé à environ 500 MEUR associé à la contribution exceptionnelle française à l'IS.