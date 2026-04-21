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Safran : -5%, referme le 'gap' des 290,6E
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 14:13

Safran s'est offert le 17 avril un rallye intraday quasi historique entre 298E et 318E : le titre rechute de -5% vers 287,5E et referme l'énorme "gap" ouvert au-dessus de 290,6E le 7 avril.
C'était le second apparu en peu de temps après le "gap" des 280,8E du 31 mars : il devra à son tour être comblé lors d'une prochaine correction.

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