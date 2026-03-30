Sable Offshore augmente avec le début des ventes de pétrole provenant de l'oléoduc californien de Santa Ynez

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30 mars - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N augmentent de 3 % à 19,01 $ avant le marché

** La société a commencé à vendre du pétrole à Chevron CVX.N à partir de son système d'oléoducs Santa Ynez au large de la Californie, après avoir repris le transport de brut au début du mois

** SOC déclare que l'oléoduc a été rempli de Las Flores Canyon à Pentland Station à un taux supérieur à 50 000 barils de pétrole par jour

** La société prévoit également de redémarrer la production de la plate-forme Heritage, qui fait partie de l'unité Santa Ynez, à un taux total prévu de plus de 30 000 barils bruts de pétrole par jour

** SOC s'attend à ce que la plate-forme Hondo soit mise en service d'ici la fin du deuxième trimestre à un rythme supérieur à 10 000 barils de pétrole par jour

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 104,5 %