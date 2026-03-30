Sable commence à vendre du pétrole à partir de l'oléoduc californien de Santa Ynez après sa remise en service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sable Offshore &SOC.N> a déclaré lundi qu'elle avait commencé à vendre à Chevron &CVX.N> du pétrole provenant de son système d'oléoducs Santa Ynez au large de la Californie, après avoir repris le transport de brut sur au début du mois.

Les actions ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges avant bourse.

Le réseau d'oléoducs, qui longe la côte californienne de Gaviota, était fermé depuis une marée noire survenue en 2015, qui a pollué des kilomètres de côtes, tué la faune et endommagé les pêcheries locales.

Les efforts de Sable pour redémarrer le système sont depuis devenus le sujet d'un long conflit avec les régulateurs californiens et les groupes environnementaux, qui ont intenté des procès pour contester la réouverture.

Le redémarrage fait suite à une directive de l'administration Trump en vertu de la loi sur la production de défense, qui a ordonné le rétablissement des opérations de forage au large de la Californie du Sud afin de renforcer l'approvisionnement énergétique national.

Sable a déclaré que l'oléoduc avait été rempli de Las Flores Canyon à Pentland Station à un rythme de plus de 50 000 barils de pétrole par jour.

La société basée à Houston a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre la production plus tard dans la journée de lundi à la plate-forme Heritage, qui fait partie de l'unité Santa Ynez, avec une production attendue de plus de 30 000 barils bruts de pétrole par jour.

La société prévoit également que la plate-forme Hondo, une autre plate-forme offshore de l'unité, sera mise en service d'ici la fin du deuxième trimestre.