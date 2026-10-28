Saab et General Atomics testent la surveillance aérienne sur drone MQ-9B

Les deux groupes ont validé en vol l'intégration du radar d'alerte avancée LoyalEye sur un drone MQ-9B, démontrant sa capacité à détecter, suivre et classifier des cibles aériennes.

Saab et General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) ont réalisé cet essai sur le site de Desert Horizon, dans le sud de la Californie. Le test a permis de vérifier les performances du système dans un scénario opérationnel représentatif, en présence de plusieurs parties prenantes.

Cette étape s'inscrit dans un programme d'évaluation lancé avec un premier vol en mai 2026. Le système LoyalEye est conçu pour compléter les dispositifs existants de détection et de commandement aéroportés (AEW&C), en apportant davantage de flexibilité et de permanence dans la surveillance.

Intégré au MQ-9B, LoyalEye peut fonctionner de manière autonome ou aux côtés d'avions de surveillance pilotés. Cette capacité vise notamment à assurer une surveillance prolongée de vastes zones, tout en réduisant l'exposition des équipages.

En fin de séance, Saab recule de 0,4% à Stockholm, autour des 654 SEK.